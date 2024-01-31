當初老公到美國念書，可說是百分之百不願意，難捨牽腸掛肚的親人與事業等，實如困獸猶鬥，最後決定把眼光放諸天下，學成再歸，事業肯定能另闢蹊徑，才勉為其難踏出腳步，就讀堪薩斯州立大學（Kansas University）。半年後我攜帶長子，千里迢迢來美國伴讀。

一晃眼已經四十年，家庭事業擊出完美全壘打，三個孩子從入學年齡開始，就報名新英格蘭 區的小鎮中文學校。海外大半中文學校都是來自同根源的熱心家長，主動和當地小學接洽會談，特允周日下午二至五時借用數間教室教學，禮堂做為孩童們十分鐘休息吃點心之處。

校長、教務、財務等都是家長輪番上陣的無酬義工，老師身擔重任，辛苦地傳授中文、文藝、歷史，僅領取微薄車馬費。我幫忙教幼兒班，處在一群洋人圈中的孩子們，上中文學校另一大收穫是對中華文化有更深入的認同感。

早期家長和孩童都來自同樣背景，編排班級和教本資料也非常簡單明解。加上僑委會贈送書籍包羅萬象，學習所有文字，讀、寫、說、發音、筆劃皆是並行不悖。好多家庭的孩子從幼兒班念到十年級，而後繼續留校當助教，直到離家進大學。事實證明，這些上中文學校的孩子不會學壞，只會變更好。父母辛苦地把他們帶進中文學校，吸收古文化熏陶，亦擔起傳承中華文化的責任。

可惜長子沒法繼續上中文學校，因為他身體健壯，學校各項運動少不了他，但在家裡，他仍然保持用中文溝通交談。婚後，他的四個孩子在牙牙學語時，顧慮我們英文不好，只允許我們與孫輩講中文。兒子如此貼心，讓我們很安慰，洋媳婦也識大體，支持四個孩子講中文。如今這個在南方成長的純白人洋媳婦，長期耳濡目染下，居然聽得懂中文，令我們又驚又喜。以後我們說中文的選詞要更斯文一些，做個好榜樣。

孫輩去年報名進同一所中文學校，我又回到久違的校地，教室裡每張小椅子、小桌子、小方塊地氈，擺置仍如數十年前，讓我興奮感動不已。如今老師們來自兩岸，仍以滿滿愛心和耐心教導孩子，教本有繁體字、簡體字、注音發音、拼音發音可供選擇。

因為這群第三代孩童有不少人是混血兒，父母雙方並非同種族同膚色。不同基因組合生的孩子，多半遺傳到父母雙方的優點，每個孩子都超顏值、超智能，表現得活靈活現。

孫兒的班上，有一位龍鳳胎同學特別可愛，媽媽是華人 ，爸爸是褐髮白人；孫女班上男同學的白人爸爸，從不缺席地坐在兒子旁邊，比兒子還認真地跟著老師學拼音發音、寫繁體字。有一次才藝競賽，我去幫忙當評審，十歲孩童分成兩班，老師教導有方，兩班十多個孩童，在認字、造詞與造句上，都能朗朗上口。

校內混血兒孩子們通常比較大方，說話大聲並且隨時提問，相較之下，華人雙親的孩童比較溫順內向。雙語班只有一位十一歲的白人男孩和同齡的混血華裔 女孩。男孩為興趣來學中文，女孩則是為了和祖父祖母溝通來學中文，二人表現特佳，放學時我大大讚美了他們。

有些雙親是在美國生長的第二代，苦於自己完全不會聽講中文，便將孩子送來中文學校。不論使用何種語言，文字和文化各有它的優美，每個人要擔起世世代代傳承文化的責任。