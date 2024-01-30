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「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

幾條命換來的交通號誌

思遠

我們社區有一個MONTGOMARY郡，那是數一數二大的LONDONDERRY公寓大院，在大院裡，大型公寓樓約有四十棟的三層樓房，住戶數千，人口上萬，其中還有一棟九層大樓的老人公寓。該公寓大院被一條高速公路和兩條公路環繞，一條MUDDY  BRANCH公路就在公寓大院出口的正面，和大院出入大街垂直。

在這十字路口有兩路公交車、多輛校車和直走、拐彎的各種車輛，加上來來往往的行人，交通十分繁忙。但是這裡一直沒設置交通號誌，大家推測可能是離大院前的十字口右側、約一百米的丁字路口，已設有交通號誌。

自從二○○六年六月我們搬進該大院高層的老人公寓後，每次穿過MUDDY  BRANCH去對面搭公車，都會提心吊膽，視線較差時，就不再橫穿馬路。開車的人在這裡經過或拐彎也是非常小心，不過因為沒有交通號誌，有的司機減速意識不強，變黃燈時就想衝過去，因此在公寓大院前的十字路口，經常發生車禍。車輛撞壞就不用說了，撞傷人或撞死人也時有所聞。

二○一六年四月某日上午十點左右，一輛直行車和拐彎車相撞，拐彎車撞壞嚴重，司機左腿被撞斷。後來別人告訴我，左腿被撞斷的那個人，就住在LONDONDERRY公寓大院；二○一八年八月某日下午一點左右，拐彎車和直行車又發生相撞，這次更嚴重，拐彎車坐在副駕駛座的人當場被撞死，警車和救護車來處理時，好不容易才把車門撬開，把撞傷的司機送醫院搶救，被撞死的人卡在門裡，消防員花了好長時間把死者拖出車外。很多人站在大院門口的高處圍觀，竊竊私語直說：「太淒慘可怕了。」

二○二一年九月某日晚上八點左右，天色昏暗，兩位俄羅斯老太太要穿過MUDDY  BRANCH路回公寓，前面一人剛踏上馬路兩步，一輛車從MUDDY  BRANCH路上由南向北飛馳而過，一下子把老太太撞飛，血流滿地，還沒等救護車來，她就斷氣身亡，後面那位老太太被嚇到昏倒，她們兩人是在異國最好的朋友，幾乎形影不離。

這幾起嚴重車禍，震驚了當地居民，紛紛上書當地交通部門，強烈要求立刻在這個十字路口安裝交通號誌，以確保車輛和行人的安全。在二○二一年上半年，交通部門只安裝了限制MUDDY  BRANCH車輛停開的紅燈，由橫穿過馬路的行人控制，橫穿MUDDY BRANCH馬路的車輛不受限制。雖然增加了一定的安全度，但還是不夠安全。

二○二三年下半年，交通部門才更改為正式的紅綠燈控制，當地居民不禁感嘆：「這裡安裝紅綠燈是幾條性命換來的啊！要是早幾年就裝設，撞死人的慘劇可能就會減少或根本不會發生了。」

我們公寓老人對倖存的俄羅斯老太太說：「請妳告訴妳的好朋友，讓她的英靈安息吧！我們這裡終於裝設紅綠燈了。」

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