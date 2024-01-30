去年晚秋的某一天，風清氣爽，園長邀我去他的果園摘柿子。正是秋末，百樹葉果盡凋零，果園中唯獨柿樹一枝獨秀，金橙色的柿子高掛樹梢。

園長住在與華府 （Washington D.C.）一河之隔的阿靈頓市（Arlington），他退休 後將自家後院逐年轉型成擁有上百株果樹的果園。我在近中午時抵達，園長正在收拾庭園內的各式工具，暖陽下，一副秋收冬藏的祥和景象。

園長是讀建築的，心細、手巧富創意，自行製作的捕鼠器散放在園內，園中的桃、李、梨樹等早已光禿清瘦，似已為冬眠做好準備，隨後園長夫人何校長也回到家裡。

這一天溫度不低，尚有暖意，是秋末難得的好天氣。三人坐在樹下聊近況、談生活、說工作、話田園綠意，點評世事迸出不少歡樂。

園長說起果園經，侃侃而談，他提到柿子基本上分為澀柿與甜柿，前院裡有澀柿樹，果實長很大，果形長條，尾巴尖如毛筆，又稱筆柿，沒有完全成熟變軟前會很澀。甜柿樹的果實軟硬皆可食，味道都很甜，故稱為甜柿，硬的清脆可口，軟的柔蜜多汁，可清涼解燥。園長說，果樹常是一年豐收、一年稀缺，去年全果園十四株柿樹，只產出一顆柿子，收穫很慘；今年的柿樹算是大豐收，有九株果樹長滿柿子，另外五株只開花不結果。

遙望不遠處的柿子樹，猶如一盞盞紅豔的小燈籠在風中搖曳招展，分外俏麗惹眼。遙想古詩「色勝金衣美，甘逾玉液清。」，看詩人抒發對柿子的柔情蜜意。

此行是來摘柿子，我們從最大棵的甜柿樹「下手」。樹的最下層離地面約一公尺處，園長老早架好了黑色細網，防止掉落的柿子直接摔到草地，舉手可摘的柿子早已被摘光，枝頭高處的柿子等著我來採摘。

園長的工具極齊全，我爬上鋁梯最高階，手拿長型輕巧鋁鉤，長鉤的另一端有剪刀及小網便於採摘。因為是微斜坡地，何校長在梯底為我扶穩鋁梯，不至讓人從梯上跌落。

樹上的疊疊秋柿，有採摘的利器在手，我輕輕鬆鬆地將最高處的大顆柿子一一剪下，不慎掉落的柿子也被樹下的細網一網撈盡，真是輕而易舉的大採收。

《本草綱目》記述柿有七絕︰「一多壽，二多陰，三無鳥巢，四無蟲蠹，五霜葉可玩，六嘉實，七落葉肥滑可以臨書也。」我不僅踢清枯葉，還巧存一片枯柿葉，回家仿古臨書。

柿子端莊圓潤，柿蒂呈四面對稱之美，柿蒂花紋如東西南北，向來是中國古代非常吉利的花飾，象徵四方太平，連綿如意。當天我抱得二十七個脆硬香甜的柿子返家，二十七個四方太平，真是大豐收。

去果園採甜柿，讓我體會了園長的辛勞，大自然的慷慨讓每顆柿子都是一個小小的奇蹟。深秋柿子紅，柿事如意，心情也如同溫暖的陽光，總是充滿希望。