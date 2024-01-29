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免治馬桶

秋英

旅遊就是我們一改以往習慣，去過不太一樣的生活，並學習不同環境地區的人們，看他們是如何過日子，學習別人的長處，並嘗試一些新鮮的體驗。

日前我和我先生到日本東京、大阪旅遊，一到日本，我們就被乾淨又奢華的公廁給吸引住，幾乎全都有設置可以沖洗臀部的免治馬桶，政府真是太有錢也太貼心了，對人民真好。但我們從未想去使用公用物品，一來認為沒必要，怕不懂操作弄壞了，又怕公用的設備不衛生。

這種沖洗臀部的馬桶由來已久，早年到法國，旅館房間內也是有兩個馬桶，一個就是沖洗臀部的，但我也從未去使用，總是用自己習慣的方式。

目前有許多家庭也都有免治馬桶，我向來主張極簡化，能省則省，從沒有考慮過使用這麼奢侈、高級的馬桶。

有一天，導遊介紹景點與民情風俗，忽然話鋒一轉，提到美國著名歌手瑪丹娜多年前到日本開演唱會，驚豔在寒冬中坐上的馬桶是溫熱的，導遊問大家：「有沒有使用？」大多數人都沒有使用。

導遊又說：「要創造旅遊最大的價值，有新鮮的事物可以試試看。」被她這麼一說，我和先生都躍躍欲試，下一次上廁所一定要用看看。果真我們用了以後，才發覺真是太棒了，操作簡單，按遙控器沖洗，也有吹風可以吹乾，但我們並未使用烘乾，因為不好意思占用太久時間，用少許衛生紙擦乾即可，那真是有生以來最棒的上廁所經驗。

接著往後的旅遊，每上廁所必用免治馬桶，而且日本的公廁非常乾淨，絕對可以放心大膽坐在溫熱的馬桶墊上。難怪新聞曾經報導，有一陣子中國旅客前往日本旅遊，必買「免治馬桶坐墊」。

想到平日我們居住地附近的公廁，真令人不敢領教，有一回去Lake Merced Park，滿地狼藉殘渣糞便和使用過的衛生紙，真是可怕的夢魘，永遠也忘不了那恐怖骯髒的畫面，看來我們的政府和人民都需要努力。

從日本回到家後，不到兩、三天時間，老公不聲不響地從網路訂購一組最受歡迎的免治馬桶蓋，原來在日本時，他已經著手研究哪個廠牌好？要如何安裝？原來並不如我想像中那麼複雜，我原以為要接熱水管，又要接電，整個馬桶都要換掉，是個很大的工程，原來只要換坐墊，但需要配合原來的馬桶，接冷水管，插電就可以將水變熱，真是感謝偉大的發明家。

老公很快就DIY裝好讓我使用，我也從中學習到，不要太固執己見、不接受新東西。現在每天上廁所有溫熱的坐墊，如廁後又能夠沖洗乾淨，真是衛生的舒服享受。

日本 瑪丹娜

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孫兒學蹲馬桶

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