孫兒在廁所裡喊著：「阿嬤，阿嬤，快來看。」女兒快一步先到廁所門口，卻被孫兒叫停：「我要阿嬤。」阿嬤使了一個得意的眼神給女兒說：「來了，來了，寶貝，好能幹，好棒喔！」女兒趕緊拿著手機猛照，連小馬桶裡的東西也照了好幾張，留做紀念。「這可珍貴了，訓練快一個月，終於看到成果了。小傢伙好能幹，都是自己完成的。」阿嬤補充道。

上面的場景，凡是有兒孫輩的人都很熟悉，那是小朋友向尿布說再見的時候，也是學習「獨立」的關鍵時刻；這是個大日子，在寶貝成長過程中，是不可或缺的重要里程碑。

記得一個月前，阿嬤開始教孫兒蹲馬桶，孫兒的第一個反應是「不。」於是講道理給他聽，可是他不懂什麼是道理。「以後不穿尿布，省下來的錢，就可以買故事書或玩具」；「你看，隔壁小弟弟比你還小，人家都不穿尿布了。」孫兒迷茫地望著阿嬤，心想，這些都是你們大人的道理，跟我無關。

講道理不管用，然後改採威脅利誘，可是孫兒仍不為所動，連平常最愛吃的彩虹M&M巧克力糖也毫無功效；小孫兒最後被逼急了，甚至學會用拖延戰術：「明天，明天我會試。」結果，明天什麼事都沒有發生。

持續了好一陣子都沒有進展，但可喜的是他一直在嘗試。

有一天，孫兒突然開竅了，願意去試著蹲小馬桶；在這同時，他也學會討價還價的伎倆，蹲上小馬桶一次，就獎勵一顆糖果。

終於有一天，他自己端了一個小板凳，爬上小馬桶，蹲了十幾分鐘後，成功了。孫兒高興地呼喊阿嬤過來看，分享他的喜悅。阿嬤當然高興得合不攏嘴，得意地說：「還是我的功勞最大，孫兒從今以後不需要穿尿布了。」

看得出來，孫兒自己也很高興，從廁所出來時蹦蹦跳跳、手舞足蹈，因為他嘗試做了一件他認為困難的事情，如今終於達成目標，相信他小小的心靈，也充滿了喜悅與得意。

在日常生活中，我們也是無時無刻都在嘗試，即使年紀老邁亦是如此，嘗嘗不同口味的食物、體會不同的運動、學習使用新科技產品、試著關心周遭的人事物等，讓我們不要失去赤子之心，不斷地去嘗試並學習新東西，必然會得到意想不到的收穫與喜樂。