紐約公共圖書館珍藏狄更斯寫作「雙城記」時的桌椅。（圖／作者邱秀文提供）

當今的圖書館 ，已不再只是借書和觀看影視作品的地方，它的功能被最大化，例如運作AI人工智慧，能讓你找尋自己面貌和書封結合在一起的創意，放上社群平台；疫情 後期還可以申請借一個小房間當臨時遠距辦公室。

此外，圖書館也能教瑜伽、寫作、影藝拍攝、育兒、手工藝、烹飪、培育植物、環保教育等講座，更不用說各類展覽、找職業、理財、書刊大拍賣等等，或固定舉辦族裔文化和藝術交流活動。我還在圖書館看到了「清明上河圖」的變體仿作，還有狄更斯寫「雙城」時的桌椅。

秋日到紐約旅遊，特別去參觀位於曼哈頓、已有一百二十八年歷史的紐約公共圖書館，它在全市有九十二個分館。而蘇世民大樓（Stephen A.Schwarzman Building）是標誌性的旗艦建築，它有金碧輝煌的古籍經典藏書，還有精心描繪的古典壁畫和雕塑；最令參觀者驚豔的是珍品展，館方說，這是該館首次創辦常設展覽，精選館藏中意義重大的物件公開陳列，供所有人免費觀賞，是為了讓「過去永遠與現在並存」。我想，這寓意古老智慧和新興智能交錯，期能併發更精采的火花。

當時展出二十八件珍藏，那天，我觀察參觀者駐足欣賞較長時間的有「獨立宣言」、查爾斯．狄更斯（Charles Dickens）的世界經典文學名著「雙城記」（A Tale of Two Cities）寫作桌椅，及「清明上河圖」變體，也就是仿作。也許館方不好意思說展出的是仿冒，所以用了「變體」（Variation）一詞，聽了導覽後，才明白是怎麼一回事。

這幅仿作，約是該館一九四○年代所得。宋代畫家張擇端所作「清明上河圖」手卷，它生動地描繪北宋時期人民日常生活景觀和清明節節日氛圍，因為內容十分親民，華人通常都對此畫不陌生。數百年來，它極受大眾喜愛，後世有多幅仿品。雖然如此，但館方用心考慮，將其列為珍品提供展示，對於無法到北京故宮博物院欣賞原作真跡的民眾，藉此大飽眼褔。

人稱狄更斯寫作的桌椅是「雙城」，相信永世名著就在上面寫成。桌椅窄小而堅實，想像狄更斯在燈光下伏案埋首，一八五九年完成該書。如今它們被框放在透明櫥櫃中，襯以玻璃彩繪其坐在桌前沉思身影，和作品時代的人物背景。

一位白人青年在我們旁邊不禁背誦：「那是最好的時代，也是最壞的時代，那是充滿智慧的時代，也是最愚蠢的時代，那是信仰的時代，也是懷疑的時代，那是光明的季節，也是黑暗的季節，那是希望的春天，也是絕望的冬天，我們面前即使有一切或者面對一無所有，我們都邁向天堂，直奔另一條路。」我們向他讚好，他若有所思回說：「這段話，其實完全可以貼切形容任何一個時代。」

當代圖書館竭盡所能服務，希望大眾踴躍親近走入圖書館。該館各種語言的導覽，全由文化界和傳播界名人擔任。華語導覽者是兩年前以「遊牧人生」（Nomadland）獲得奧斯卡獎 最佳導演的趙婷。

藝人江青於二○二三年四月，應邀為該館世界文學節中文講座嘉賓，事後她將演講內容寫成文章，納入她的新書，取名為「定心丸——那些人生中不該遺忘的點滴片斷。」該書去年八月在台灣出版，而我旅遊後回家，發現此書飄洋過海，舊金山圖書館已完成編碼，去年十一月就上架可借閲了。

最近新聞報導，紐約公共圖書館的預算來年可能刪減，其中包括縮短開放時間。不少長者聞訊後大感難過，他們呼籲說：「圖書館是我們的第二個家，不希望少了一個家。」全心全意擁抱這個大書房，奔赴令心靈溫暖充實的地方，應是許多人長久的願望。