提到代購經驗，相信很多不論是出國旅遊，還是長期住在國外的人，多多少少都會遇到。比較麻煩的是，若收到根本不熟的親朋好友，用攀交情的方式要求代購，想拒絕都要先找好藉口。

我本身性格不喜麻煩別人，從沒要求別人幫我代購過；然而，剛到美國不久時，就遇到一位不算熟絡的同學，向我提出代購的要求。她希望我在美國用網購的方式，幫她代買某品牌項鍊，因為這款項鍊台灣沒進貨，她才想找我代買。

我看了這條項鍊要價二千多美元，先不論我寒暑假是否會回國，但這條項鍊如果在美國寄丟，那會相當麻煩。當下我便以信用卡 額度不足，還有寒暑假可能不會回國的理由，拒絕了她。

後來準備回台灣前，又收到了一位朋友的訊息，他把一個運動品牌的球衣款式連結發給了我，點開後一看，才發現他傳送的衣服款式連結超過十個，完全沒先問我的意願，就直接要求代買。當下我覺得好氣又好笑，我只好用行李箱空間不足回絕了他。

後來也陸陸續續聽到朋友的代購事蹟，一位朋友被要求代買某款球鞋，朋友在商場買了帶回國後，好像是色差的關係，商品與實際想像有落差，那名要求代購的人，便拒絕了這雙鞋，也不支付球鞋費用。朋友事後只好自己放到網路上轉賣，最後好像還虧了一點錢。

除此之外，也聽到一些代購爭議，像是過於計較匯率 、現金回饋，或是對產品款式有所不滿。說穿了，代購只不過是一個人情，代購者不計算機票、交通等雜項成本，買完後還有可能因為一些原因被責難。想請求代買的人，應該尋求專業代購業者，而不是找旅居在國外的親友。

代購，是一種人情，不幫忙代買是應該的，如果要求代購，應是建立在一定交情與禮貌之上，也不對費用與產品過度吹毛求疵，那麼幫忙代買的人，其意願與感受至少會好一點。