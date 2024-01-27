多年以來，我在餐廳和陌生人併桌一起吃飯，總共只有三次經驗，一次在上海，二○一六年在進賢路的老餐廳，和一群上班族併桌吃本幫菜；另兩次是在台北，時間都是在去年春天回台灣探親時。這三個餐廳都有共同的特色，餐廳門口都有排隊人龍、食物都令人吮指回味，而且都是米其林必比登餐廳。

二○一六年，我和二十四歲的兒子平生第一次到中國上海觀光 ，住在外灘的旅館。有一天中午，坐地鐵 到進賢路去吃午餐，下了地鐵，要走一段路才到達餐廳，路過的街道，兩邊都有成排的美麗梧桐樹。到了餐廳已經下午一點三十分，只排了十分鐘隊，就被帶到餐廳的樓上，和兩男一女併桌，他們已經點好菜了。

我和兒子點了紅燒肉、油爆蝦、響油鱔絲和醃篤鮮筍湯，總共三菜一湯；同桌的三位食客點了醬鴨、烤金鯧、烤麩、薺菜筍絲炒年糕、小排冬瓜湯，總共四菜一湯。他們的菜先上桌，我們見了垂涎三尺，忙著端詳桌上的道道美食。十五分鐘之後，我們的菜也上桌了，看著一桌七菜二湯，吃得心滿意足。我們造訪此家上海著名本幫菜餐廳的兩年後，在二○一八年，它入選米其林必比登名單。

去年四月我在台北，和老公特地按照必比登名單尋覓餐廳，其中一家是位於中山捷運站附近的麵食館，我們排了半小時才進入小小的餐廳裡面，座位很擁擠，坐下來之後，旁邊馬上坐下日本 觀光客，兩位年輕女孩滿臉笑容、打扮得很新潮，點了三鮮鍋貼、小籠湯包、什錦炒飯，她們一邊吃著一邊不斷地拍照和錄影，看來是要製作一個視頻，分享到網上給朋友或粉絲們。

我們點了花素蒸餃、牛肉捲餅、豆沙鍋餅、小米粥、小籠湯包和幾盤小菜，我主動用英文跟她們聊天，她們很活潑地分享在台灣見聞和日本家鄉特色。我把兩大片豆沙鍋餅分享給她們，她們吃得很開心，表示從來沒有見過也沒吃過這種可口的甜點，也拍照錄影下來放入她們的視頻。

在台灣的另一次併桌經驗是在台北大稻埕，老公是晚起的鳥兒，早上一向八點半之後才起床，去年五月某一天早晨七點多，我沒有叫醒老公，就自己去大稻埕，尋找一家二○二二年入選米其林必比登名單、開了八十多年的麵店。下了公車，非常順利找到了，我遠遠就看到一群人排在這家樸實的麵店門口。

排了半小時、點完菜之後，被帶到一個兩人座位的小桌子前坐下，隨後一位女士就在我對面坐下來，和我併桌一起吃早餐。我點了紅燒肉、湯麵、沙魚煙，忽然，一個聲音在我的耳邊響起：「老闆娘介紹我吃豬腦湯，妳要不要先嘗一口？」我說：「好啊！」然後用乾淨的湯匙舀了一口，喝完後說：「這是我第一次吃豬腦，滿好吃的。」

坐對面的她聽了很高興，又把她點的那一盤黑白切，夾了一大堆到我的盤子裡與我分享，我也趕快夾了一些我的沙魚煙到她的盤子，請她搭配米粉湯吃。然後我們開始大快朵頤，邊吃邊聊。

併桌的女士名叫小麗，從事財務理專三十年，擅長股票交易。我最有印象的聊天內容是，最近她到附近的霞海城隍廟求姻緣，非常靈驗，她的二十五歲兒子交到了女朋友，她跟著心情特別好。我與她分享，幾年前，我看了香港知名美食作家蔡瀾的一篇文章，描寫他到這家餐廳吃飯的經驗，之後我就心嚮往之，現在才初次到訪，相逢可愛的併桌人，令人開心不已。