幾年前，可口可樂旗下有一家分公司名叫「誠實茶」，這家冷飲公司進行了一項關於誠信的調查。它在美國各州六十個城市設立無人看管的飲料架，標價每瓶一美元任人取用，消費者自己決定是否付費。

這個實驗的結果顯示，夏威夷州檀香山的誠實度最高，達到百分之一百；羅德島州普洛敦維士（Providence）最低，為百分之八十。就連紐約市 這個紙醉金迷的國際大都市，也擠進前十名，其誠信度為百分之九十八。總之，百分之九十五的美國人是誠實的，都有著清澈的善良。

我們開車外出旅遊，幾乎在我到過的幾十個州的鄉村，經常可以看見無人收費的小店出售農產品，購買者都採自助付款。在收費的州際公園和停車場，都明碼標價，無人收款，我至今沒有發現有人不付款。

有不少類似的報導陸續刊登人性善良的新聞，在沃爾瑪超市，一個雇員在購物車上撿到裝有二萬美元的提包，他追到門口把提包還給已經走出店的顧客；紐約市一個出租車司機，他在車上發現客人忘記帶走裝有二萬一千美元的錢包，專門開了六十英里追到長島，幫客人送去；還有舊金山一對夫妻在金門大橋旁拾到一萬一千美元，他們一直停留在原地，等著把錢歸還給失主。對於誠實善良的人，撿到再多的錢，都會把錢歸還給失主。

我親眼所見，我的兩個至親分別在紐約梅西百貨、奧蘭多迪士尼樂園，甚至在奧克拉荷馬州 的世界最大娛樂場等地，不慎丟失了錢包，後來都失而復得，讓我見證了人心清澈的善良，感佩良深。

俗話說得好：「好人有好報。」密蘇里州堪薩斯城一個名叫比利 ．哈里斯的人，他丟了工作、離了婚、沒了房子，而且流落街頭。他每天騎著自行車到大街旁坐下，在面前放個碗，等過路人扔錢。

有一天，一位路過的女士莎拉扔錢時不小心，把手上的戒指也扔進去了。比利見戒指很貴重，便拿到珠寶店去估價，珠寶店願意出四千美元收購，但比利不為所動，一直在原地等戒指的主人來，準備退還給她。原來這是莎拉的丈夫贈送給她的訂婚禮物，除了價格昂貴外，還很有紀念意義。

莎拉和丈夫比爾為了感謝比利，專門在網上設立一個捐款帳戶，他們想為比利募款四千美元。結果，人們被比利的故事感動，紛紛解囊相助，八千多人寄來捐款，總數高達十八萬美元。我非常佩服比利，在金錢萬能的美國，即使身無分文靠行乞為生，大筆的金錢也撼動不了他那清澈的善良。

瑪莎在一家肉類配送工廠當主管多年，有一天，在她步入冷藏倉庫後，她背後的門竟然瞬間自動關閉，將她反鎖在裡面。她著急得不得了，拚命敲擊著那一英尺厚的鐵門，但也無法從裡面打開。她大聲疾呼救命，外面卻完全聽不見。她全身冰冷得發抖，知道自己必將會被凍死，就在她已經絕望時，冷凍庫的門突然打開了，開門的是門衛東尼。瑪莎得救時，激動得嚎啕大哭。

原來東尼在這家工廠擔任門衛已經三十多年，許多人往往對他視而不見，但無論瑪莎多麼匆忙，她進出廠門時，一定會向東尼致意。那天早上，瑪莎上班前對東尼說聲早安後入廠，下班後，東尼等著聽瑪莎的那句「晚安明天見」，卻一直未見到她的蹤影。

東尼用廣播尋找瑪莎，也毫無回應，他到處尋找，等他打開冷藏倉庫的門，才找到幾乎凍僵的瑪莎，那真是奇蹟救援。瑪莎每天以平常心對門衛東尼打招呼，那是她對一個門衛的關心及尊重，想不到這份持恆的善意救了她一命。東尼也說，瑪莎對他的尊重，這種清澈的善良，讓他感受到身為公司一分子存在的價值感。

萬事皆空善不空，無論這個世界上如何不堪，希望每個人都以平常心對待每一個生命，尊重每一個人。