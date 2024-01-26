自從十一年前退休後，我就沒有搭過地鐵 到曼哈頓 ，先因照顧病人，後又因疫情，去年十二月中旬的周末，女兒請熱愛合唱的我和妹妹，到林肯中心欣賞紐約交響樂團和合唱團連三天演出的「彌賽亞」神曲。

坐在女兒的車裡遊車河，我們好整以暇地欣賞街道兩邊商店，五光十色的裝飾令人看得眼花撩亂，真不敢想像，幾年前為了防止暴民破窗搶劫，商家紛紛在玻璃櫥窗釘上木板自救。當時戒備森嚴，彷彿鬼城的曼哈頓中城，如今又恢復了昔日繁華，車如流水馬如龍，附近的餐廳也人滿為患，女兒在櫃台登記名字後，便帶我們在附近蹓躂，等候餐廳簡訊通知。幸好我們總算在開演前一小時，等到座位用餐。

排隊入場看表演時，女兒只需顯示手機上的購票證明，看起來觀眾多為中老年人，不僅嚴守秩序，而且全程毫無雜音，讓我們可以盡情享受。合唱時，男女各聲部眾口同聲，時而高亢，時而輕柔，和諧地此起彼落，不難想像，除了嚴格篩選音感、音準、音色都好的團員外，還得經過無數次排練，才能達到如此爐火純青的地步。

據說「彌賽亞」是韓德爾處於事業低谷時所創作，僅用了二十四天的時間。在西元一七四五年於英國倫敦演出時，英王喬治二世蒞臨欣賞，演唱到哈利路亞大合唱時，感覺天堂彷彿就在眼前，立刻感動地起立聆聽，從此每逢演唱到這首樂曲，聽眾便會循例起立聆聽。我注意到樓上側面有整排觀眾，眼看全場起立，他們仍穩如泰山，文風不動，我猜想大概是來自非基督教國家的觀光 客，故不諳此慣例。

我們坐在二樓，聽女兒說，二樓第一排最貴，因為面對舞台，視野和音響最好。舞台背後樓上的票價雖然最便宜，仍然座無虛席，大概愛樂者只要能親赴現場聽演奏和合唱，願望足矣。

歷時兩個半小時的表演，在熱烈的安可聲中結束，飽饗一場音樂盛宴後，我們心存感恩地踏上歸途。根據說文解字，「藥」是藥草的草頭，下面加個「樂」字，可見音樂可以當藥治病。我的手機常收到訊息，寫著老年人多唱歌，可以防止失智症，所以我更加深信，獨樂樂何不眾樂樂。