她是我研究所的同學，也是最令我敬佩的好友，為人誠懇踏實、博學多聞，行事作風低調。她的女兒獲得白宮總統學者獎殊榮，都不聲張，直到新聞媒體上門採訪，才公諸於世。

一九八○年代，我的好友放下在台灣人人稱羨的金飯碗，義無反顧地為愛走天涯，陪伴先生留學美國，從此展開了不同凡響的旅美生活。點菜、端盤子、洗碗的餐館工作，都難不倒她；背著厚重郵包去挨家挨戶送信，她勇於承擔；在圖書館分類派發圖書，給愛書人閱讀，她也甘之如飴。

一九九○年代，她在相夫教子之餘，生活發生一百八十度的大轉彎，她跨足高科技領域去攻讀電腦碩士學位，從基礎的機器語言到深入的應用程式語言，她日以繼夜地下功夫，立志成為程式設計高手。為了學以致用、服務社會並報效國家，她以全A的學業成績，進入舉世聞名的美國太空 總署NASA 工作。

從追逐颶風、觀察臭氧層破洞，到蒐集大氣層的化學物質，由美國西岸到東岸，跨越五大洋洲，繞著地球跑，她去過冰島、瑞典 、挪威、波多黎各、關島、韓國等地。好友只要得到任務通知，立刻妥當地安排家中大小事宜，隨即全心投入任務前置工作，其兢兢業業的務實態度，博得主管大力讚賞。

她對於任務要求總是條理分明、精益求精，做到滴水不漏，和同事們相處進退得宜，充分發揮團隊合作精神，圓滿達成上級交付的任務。她的傑出表現，獲得各級主管的高度認可，一路從程式設計師踏上女科學家之路。

某日，我們約在咖啡廳閒聊，大雨無預警地在窗外落下，打破了連日來晴空萬里的紀錄，也勾起了好友第一次執行任務的回憶。

她回想過往，那是風和日麗的好天氣，倘若沒有任務下達，誰都想去郊外踏青。她與工作團隊責無旁貸，只能浩浩蕩蕩地直奔美軍基地，搭乘美國軍機去執行任務。軍機飛翔在高空中，藍天白雲映入眼簾，剎那間風雲變色，突如其來的暴風雨引起氣流劇烈變化，機身搖晃地異常厲害，轟隆一聲巨響，讓早已晦暗不明的燈光，熄滅殆盡，大家伸手不見五指，隨著氣流的上下震動，每個人無不牢牢地抓緊求生的安全帶，在心中默禱祈求平安。

然而狂風依舊呼呼地吹著，天搖地動令人頭暈目眩，機身好似被吹得四分五裂即將摧毀。就在千鈞一髮之際，軍機瞬間飛入颱風眼，頓時風平浪靜，才及時化解這場驚心動魄的危機。

好友說，雖然出任務並非每次都出生入死，但危機四伏也是不可避免的。人生就像是一連串的任務組合，每完成一次任務，如同經歷生命的蛻變，會讓人更上一層樓。

二十六年以來，好友為了全人類的福祉和美好的未來，她勤奮工作，不曾喊累，始終如一。好友已於去年功成身退，步入幕後仍為NASA繼續效力，我深深地以她為榮。