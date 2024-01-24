我曾住在加州 灣區的聖拉蒙（San Ramon），當年上班忙碌，下班後身體疲累，加上我雙手刷洗無力，屋裡仍需打掃，就想到利用清潔服務業。

我雇用過不同的清潔人員，都有不同的問題，有人做一段時間就喊加價；有人上工後從進門到完工，講電話沒停過；有人沒按照預定時間出現等，理由都不同，後來就停止雇用了，但是五房五浴廁的住宅還是需要打掃。

我的朋友是房地產經紀人，她介紹自己雇用的清潔團隊。這個號稱軍人出身、來自委內瑞拉的移民Louis，她帶來的團隊讓我開了眼界，第一次來家裡大清掃，和每周或每月到府固定打掃的價碼不一樣，首次打掃價格兩百元起。

這真的是大掃除，把我家搞得天翻地覆，只見清掃工坐在自備爬梯上，把天花板上的吊扇、房屋角落的蜘蛛網、書架上方等處，裡裡外外都清掃乾淨，這些都是平常打掃沒注意到或是手搆不著的地方；其他人就分工合作，有人刷廚房灶台、有人洗浴廁、有人掃灰塵，雖然家裡塵埃飛揚，我慚愧地發現，自己竟然在這種環境裡過日子。

打掃乾淨後，領隊問我以後要多久來固定打掃，打掃房子的價格並不低，但是有這個需要，每兩周一次也是一筆數目，加上我工作輪班休息時間不固定，後來變成了三周來一次。多由一位名Christensen帶一名或二名助手來打掃，團隊訓練有素，尤其Christensen雖是男生，他很仔細，臨走前都會再三檢查確定一切安好。後來我們大屋子換小屋要賣房搬到別處，他們也來好好整理打掃，結束這一段合作關係。

退休後住進新屋，剛開始也不覺得需要特別打掃，住了幾年後，我家老爺說還是要請清潔工，終於他看清了這個老婆，做不了刷洗粗活。我說：「看看吧！不認識的人也不敢輕易讓外人進門，我們雖沒有名貴家具擺設，畢竟也會暴露私人生活空間讓外人看到。」

每天遛狗時，我也注意到有幾戶人家，在固定時間都會有人來打掃清潔。經由遛狗認識的朋友說，會幫我問問看，轉角處有一戶來自巴西 的移民家庭 ，她雇用瓦拉德茲（Valadez）做很久了，平常固定在旅館工作五天當房務員，原因是單親媽媽缺錢，兩天休假她就去私人家庭打掃賺外快。我問過她，剛開始她說排滿了，沒法再接新活，我就想算了，不想讓完全陌生的人來我家裡。

有一天遛狗時，又經過巷子拐角，剛好瓦拉德茲準備上工，她告訴我有一個空檔，我說下工後，她可以來我家看一下。後來瓦拉德茲就開始在我家打掃幹活了，跟她聊天時，瞭解到她十八歲以後，因兄長已在美國，她就帶著女兒靠依親從墨西哥移民過來，後來認識一名男子生下兒子，兒子五歲時，男人突然消失無蹤，她就靠自己打工養活兩個孩子。

她的女兒是高中生，在離家不遠的Lucky超市打工賺取零用錢，她到我的巴西鄰居家幫忙，已有六、七年了，每周五固定去。我們家只有兩老，到我這裡只要打掃清潔就可以，洗衣換床單我自己來，不要什麼事都丟給別人做。

沒幾個月，長周末國慶日前後她沒出現，後來她告訴我，原先工作的旅館領班找藉口炒她魷魚，把她小組長的職位給了別人，她只好趕緊找工作，目前在超市打工，起薪比原先的工作低一點，日子還是得過，房租和生活費都得張羅，看似滿腹委屈。

剛開始她也試著去別家旅館找工，但時薪都比原來的低，Safeway超市做習慣了，也就安定下來。

去年過節前，她來上工，臨走前我給她一張禮卡，謝謝她一年來的辛苦，她喜出望外。在我早年的留學陪讀歲月，也曾為了賺點小錢補貼家用而出外打工，從餐廳侍者的每小時二元加小費，到乾洗店付最低時薪五元，我也曾在書店、百貨公司等都做過，不偷不搶憑勞力掙錢。如今可以在家悠閒過日子，對辛苦工作的勞工朋友，自是感受不同。