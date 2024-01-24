AI 戰爭不斷，還在隔岸觀火，沒想到戰火居然燒到門庭之內。我在線上學水彩已經兩年，螢幕前跟著老師一筆一筆打線稿，畫線條時，畫了又擦，擦了又畫，兩小時間轉眼閃過。線稿打完，要等下星期再上色。休息半小時後，又回到zoom ，開始新詩課程。

老師近日嘗試用新詩下指令，指導電腦構畫美圖，果然是創新大師，用自己的詩句來指揮AI生成作品，做出許多「詩中有畫，畫中有詩」的驚人畫作。

我一邊聽著拍手叫好，一邊按照老師的指示在螢幕上點點寫寫，一、兩分鐘就有圖畫呈現，不喜歡就再加指示修正。看著成品一幅幅出來，輕鬆愉快，小有成就感。

一下課，連忙興高采烈地和女兒分享我兩堂課的藝術成果，沒說幾句話，女兒一盆冷水澆下引戰，說AI完全沒有資格當成藝術，我急著辯論，兩人聲音愈來愈大，平常有商有量的母女倆，為了這個小小話題，突然吵翻天，我覺得自己做了偉大的實驗，想要女兒為我拍手誇讚，根本無暇聽取女兒中英夾雜的說法，也不明白女兒哪來的火氣，她突然翻身上樓，砰的一聲摔上房門。

我坐在電腦前生悶氣，叮的一聲，女兒傳來一封email，我知道這是另闢的戰場，憤怒地接戰。點開這篇命名為「AI畫出電子羊嗎？關於人工智慧 生成藝術的一點思考」的文章，文章副標題是「藝術的吸引力，在於背後的思考，這點應該是大家毫無爭議的。」有些道理，我繼續看下去。

文章認為藝術並不只是一個成品，是一個生機的過程，是創作者和閱讀者中間的彼此對話。觀賞者看到創作者的苦心，願意花時間去閱讀瞭解，有了嘔心瀝血一步一步的創意，觀眾和創作者之間才會產生共鳴。我回想著自己剛才上那兩堂課時的感觸，也不禁頷首稱是。

文章指出，藝術家在創作過程中，經過思考、掙扎、下筆，這些都是深思熟慮而來，即使即興創作，靠的也是時間埋下的功底。換句話說，一副藝術品的意義，是創作過程創造出來，AI這種瞬間數位成品，沒有經過思想和熟慮，缺乏讓藝術變得更深厚的支撐點。

看著作者明確清晰的觀點，我對剛才的爭吵有些心虛。說到底，我的爭執點純粹只是附和老師的說法，沒有什麼憑據，也缺乏自己消化過的思考論點。心服口不服地敲女兒辦公室的門，告訴她，這篇文章講得有道理。

看女兒臉上餘怒未平，我追加一句：「妳也不過偷了一點皮毛來跟我吵，勝之不武。」女兒正要回嘴，聽到我最後一句話，笑出聲來，她說：「媽媽，妳回去看清楚作者是誰？」我好奇地用手機查看作者名字，才發現這篇傳閱多次的文章，居然是女兒在二○二二年十二月十四發表的，哎呀！我是在關公面前耍大刀了。

我沒有告訴女兒，在我自己心中，也是喜愛一筆一畫慢慢描繪出自己想要的線條，而不是靠幾個按鍵，就產出來簡單漂亮的AI生成品。這場發生在我們家的AI戰爭，是我輸了。