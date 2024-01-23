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好房客

隱居

二○一一年時，我們買了一棟房子，開始學著當房東收租金，很幸運地，我經歷過的都是一些好房客。在這些年學到的一堂課，就是要能夠找到會修水管的能工巧匠，因為中古屋的問題，很多都是水管出狀況。

這棟房子位在一個社區內，大門口有警衛，外人無法隨意進出，社區內有保安巡邏，住在這裡感覺很安全；社區還有公眾的網球場和游泳池，這是一個環境很吸引人的出租房。我們的第一個房客，就是賣房子給我們的房主，他們因為超貸，成為了次貸風暴下的受害者，只得把房子以折扣價賣掉，他們要繼續住下去，搖身一變，從屋主變成租客，住了兩年，沒有任何抱怨。

他們搬走後，我們找到了以前賣房子給我們的仲介，請他幫忙尋找下一個房客。我們也趁機找了工人，把房子重新粉刷油漆、清洗地毯。沒想到才過了一個星期，仲介就已經找到新房客，而且馬上就搬進來了。新房客是一個韓裔家庭，爸爸在韓國當牙醫，媽媽在一家韓裔牙醫診所任職，兒子在紐約讀大學牙醫系，女兒念高中十一年級。新房客付給我們兩個月的押金，房租是仲介依市場行情定價。

一年多以後，女兒也去大學念牙醫系，這一家人都是牙醫行業了，只剩媽媽住在那裡，只有放假時，全家才回來聚在一起。這段期間，遇過的問題是二樓浴缸破裂，導致水從二樓漏到廚房，還有幾次水管堵塞、冷氣機壞掉。我們找了水管匠修理了浴缸水管問題，也找了冷氣機師傅換了一台新冷氣機，並沒有為我們帶來太多的煩惱。

他們一家人一住就是九年多，我們也沒有漲過房租，房東房客關係融洽。在二○二二年時，爸爸在韓國退休，來到美國定居，於是他們買了一棟房子，結束租賃的生活。

我的這棟房子已經四十多年了，房子有些地方破損殘敗，需要整修，我們的一位華人房地產仲介朋友，介紹一位能工巧匠，於是花了兩個月的時間，大肆整修房子，這是我們的再投資，把房子品質升級。我們委託一位仲介幫忙找房客，仲介會去查申請人的職業、財務狀況、信用評級等多項資料。這些審查非常重要，我們要找一位具有正當職業、財務健全、能夠準時付房租的房客。

仲介很快地送來五份資料，推薦了其中一位，這是他們認為最理想的租客，我們就採納仲介的選擇。這位房客入住已經一年多了，他是單身，只有在周末時，才會把兩個小孩從離婚的太太那裡接過來，一起度周末。他是一位好房客，準時付房租，只有在水管堵塞時，曾經打過電話來，我們就請一位水管匠去解決問題。

出租房子給租客時，最怕遇到「奧客」，遇到房客耍賴不付房租，就是一個很頭痛的問題，要經過法院核准，拿到驅逐令，才能要求「奧客」搬出去。我們的運氣很好，十多年來遇到的三組房客，都是好房客，我們當房東也就輕鬆多了。

房東 租客 韓裔

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