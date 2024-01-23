病患是一位瘦小的華裔女子，戴著口罩 坐在大輪椅上，旁邊有一位頭髮全白的白人陪同。我與病患很自然地以中文聊了起來，她已經八十五歲，頭髮卻烏黑，來自中國東北，在美國已經待了二十多年，也隨著女兒和女婿一家人在世界不同的國家住過，德國、維也納、韓國、日本等，她如數家珍地說著。

她的談興頗濃，一股腦兒說了不少，我也才知道，旁邊這一位高大的白人是她的女婿，她的女兒仍在工作，女婿常帶著她去看病。兩人一同出入醫院，常讓別人以為是夫妻，其實是「娘婿」，並且她至今仍與女兒、女婿住在一起，我眼睛一亮，讚美她真是幸福。

這個白人叫做麥可，在美國國務院 工作多年，才剛退休 。因職務上的需求，他曾去過許多國家，也到過台灣，但謙稱他的中文不行，我與他以英文相談甚歡。病患突然問女婿，她的藥呢？女婿說在車上，並堅持要去車上拿來給她，他先跟櫃檯的服務人員說了一下，就去車上拿藥了，這一去一回也得將近十分鐘。

病患提到了她的四個小孩和多個孫子，以前幫忙照顧孫子的種種趣事與辛勞，孫子們都已經長大工作了，仍與她非常親密，不時來拜訪她。她的雙腳水腫，今天穿著女兒的球鞋前來，也提及最近所做的治療及意外：在家跌倒兩次、撞到一次牆，導致左眼烏青，但她的精神狀況倒是挺好的。

麥可拿了一小罐止痛藥回來，她吃了藥，喝著自己帶來的小罐瓶裝水，小水罐還是裝在一個塑膠袋內，她動作緩慢不順，細心的麥可立即接手將罐袋裝好，放在大輪椅的側邊。老人家繼續說到，那一回在家跌倒失禁時，她這女婿任勞任苦地照護她最多，欣慰感激，溢於言表。我直誇她命好、幸福，並豎起大拇指稱讚麥可。

護士終於叫到病患了，我尾隨而入，麥可才知道原來我是他丈母娘的口譯員，他說，以前的口譯員都是電話或視訊，今天竟然真人出現了，他以為我只是和他丈母娘閒聊的路人甲。

護士先是量測病患的體重、血壓、體溫等，麥可的英文當然不在話下，所以我「口譯的工作量」極微，我覺得該譯給病患知曉時，我就盡量說出。之後被帶進房間內，護士又是一番詢問，病患目前用藥的狀況，護士查看電腦逐一說出藥名，麥可如數家「藥」地立即回應，他對丈母娘患病、治療、用藥的狀況瞭若指掌，真是令我佩服、感動，更令我大開眼界。

護士也問了病患是否哪裡有疼痛？有多麼痛？病患一一說了，我也依序翻譯了。病患隨即脫下左腳的球鞋與襪子，將左腳露出來給護士看，說左腳腫大。是怕病患的腳著涼吧？隨後麥可蹲下他那高大身軀，將丈母娘的襪子翻正後，蹲著為她穿襪、套好球鞋、繫鞋帶，一貫作業，自然又流暢。

之後，年輕的醫師終於進來了。病患之前照的MRI、CT影像，發現肺部有些許積水，今天是來照超音波檢查的。醫師拿著一個感測器，在病患背部塗上透明塗料，以便在螢幕上呈現體內肺部影像。醫師診視後，判定影響不大，可以繼續原有的治療，但會持續觀察肺部積水的情況。

離開時，我再次讚揚病患有個孝順的好女婿，她笑著回應：「感謝您的吉言。」我也對麥可說：「你真是一位好女婿。」他回道：「我有一位為我家庭付出極多的好丈母娘。」我在當口譯員時，見識到洋女婿的孝順。