以前在上班時，有一位女同事，她有一棟度假屋常和別人交換住，任何度假勝地她都可以去。聽她講得那麼好，我也只是聽聽而已，並沒有放進腦海裡。

多年後，我和老公去拉斯維加斯住兩晚，第二天早上，我們在進出的賭場大門前，有位女士問我們要不要去看度假屋？除了有免費車子接送，還有免費的牛排可吃。突然激起我的好奇心，想到我的那位老墨女同事，我的興趣就來了，老公在一旁問我：「真的要去看嗎？」我說：「買不買是一回事，了解一下也好。」

就這樣，上了他們的巴士，一整團的人去到度假村。度假村寬大漂亮，來聽講的人還真不少，一批批進出，聽完後便有一對一的銷售員來找客人。有位銷售員開始對我們講得天花亂墜，我問的問題，銷售員都回答得很圓滿，只要時間對，都可以到世界各國度假。

接著他帶我們去看度假屋的環境及設施，這一看心就動搖了，看了一間門對門的度假屋覺得很不錯，我的腦子開始想著何不買兩間，一間給自己住，一間給兒子媳婦住，一起度假時不是很完美嗎？當場告訴銷售員要兩間。

這位銷售員聽了，非常高興，很快就幫我們辦好手續，接著開著豪華車帶我們去吃牛排，再送我們回旅館。

第三天打道回府，到家時我興奮地跟兒子說：「我買了兩棟度假屋，一棟給你們，一棟給我們自己。」兒子和媳婦一聽，瞪著大眼表示我的耳根子太軟了，利與弊都不想清楚就買下來，還買了兩棟，他們是不會去的；一旁的老公說，當時他要我考慮清楚，但我沒聽進去。

這下子我的心涼了一半，回頭仔細再想利與弊，便開始後悔了，當初真的是耳根子軟，一廂情願只聽銷售員講好的一面，錢也付出去了，恐怕拿不回來了。晚上睡覺左思右想睡不著，天剛亮就起床，把他們給我的厚厚一本書，逐頁翻看，想查看有沒有什麼方式可以退屋。

很幸運地，我在某一頁最下面很小的一行字裡，看到「五天之內取消可以如數退款」，這訊息可讓我高興了，看看時間剛好是最後一天期限，如果郵寄一定是來不及，打電話去不一定會接。我把老公從床上拉起來跟我跑一趟，一路上中途都不休息，直接開到度假村，幸好老公記性好，知道在哪所以沒走冤枉路。

到達時，那位銷售員看到我們之後非常熱誠地歡迎我們，當我們告訴他要退屋時，他的好話說盡，打出減價再減價的優惠，我仍堅決退屋。經理來講也是一樣，最後到財務處那關，他們降到原價的三分之一，我還是不要，最後只好全部退款給我。

回到辦公室時和同事提起這事，他們都在笑話我。有一位同事說：「如果早知道妳想買，我的便宜賣妳。」她買度假屋很多年了，一直想脫手就是賣不掉，每個月的管理費一直在付，度假沒幾次想想就生氣。

唉！真是耳根子軟，只聽好的一面，還好識途回歸。十五年前的往事，如今想起仍覺得莞爾。