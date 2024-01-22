在曼哈頓 唐人街只有兩家電器行，所以我們生意極好。當我扛著四十吋的電視機，爬樓梯去五樓時，已經是氣喘吁吁了。站在顧客的家門口，我馬上敲門，開門的是一位頭髮花白的老婆婆。

老婆婆一見到我，就笑容滿面地說：「大叔，你們送貨真快。」被顧客誇獎，我感到十分高興，笑著對老婆婆說：「顧客至上嘛。」我將電視機搬進室內，站在並不明亮的房間，我問顧客說：「婆婆，妳的電視機要放在哪裡？」老婆婆用手指著牆壁說：「掛在對面牆壁上。」

望著光溜溜的牆壁，我感到很為難，按理說，如果將電視機懸掛在牆壁上，是要收取安裝費的。我委婉地問老婆婆：「妳要將電視機懸掛在牆壁上，告訴我們老闆了嗎？」老婆婆爽朗地回答：「大叔，我已經向你老闆支付過安裝費了，如果不繳費，誰會幫我掛上電視機？」

對於老婆婆的世故，我感到親切又迷茫，既然如此，老闆為什麼不告訴我，電視機要掛牆壁上呢？我連忙掏出手機打電話給老闆，他在電話裡告訴我，已收取顧客的安裝費，但忘記告訴我了。

老闆的一句忘記，讓我尷尬了起來，我只好對老婆婆說：「婆婆，對不起，我老闆沒有告訴我，所以我才誤會了妳。」老婆婆度量很大，她說：「沒事，與你無關，是你老闆的錯。」

雖然老婆婆原諒了我，但我還得被老闆的健忘折磨。我對老婆婆說：「婆婆，我回去拿工具和架子，一會兒回來再幫妳安裝電視機。」老婆婆一臉驚訝地說：「你老闆真是的，害你要多跑一趟。」老婆婆的話還沒說完，我已經走出她的家門。

老闆見到我回頭取安裝工具和電視架子，僅僅苦笑了一下，算是道歉。我沒有怨言，老闆畢竟已經六十多歲了，記憶力不好很正常。

回到老婆婆的房間，我從包裝箱取出電視機，放在桌子上安裝好插架，然後將架子固定在牆壁上。老婆婆走到我跟前說：「大叔，你辛苦了，先喝瓶可樂再幹活。」我趕緊回答：「不用了，我不渴。」

我扛起桌子上的電視機，瞅準牆壁上的架子，將電視機背面的插架套進去，我用手扳動電視機，確定其穩如泰山，再調好角度並鎖定，大功告成。我接上天線電源，調好電視頻道，然後展示給老婆婆觀看，她非常滿意。

我埋頭收拾好包裝箱、工具和塑膠袋，抬頭正要向老婆婆道別，發覺老婆婆已經站在我跟前，她對我說：「大叔，這是給你的小費。」

我歡快地接過老婆婆手上的小費，當即向她表示感謝。但我將小費放進口袋時，發覺小費不對勁，我猶豫了一會兒，才對老婆婆說：「婆婆，妳是否搞錯了，妳給我一百元啊！」我猜是老婆婆眼花，誤將百元大鈔當成十元給了我。老婆婆卻氣定神閒地回答：「你真是個老實人，我知道那是百元鈔票，你以為我看錯了嗎？」

聽了老婆婆的話，我愣在她跟前說不出話來，在我的記憶中，我從來沒有收到超過二十元的小費。老婆婆說：「大叔，這是我給你的小費，沒錯。」我頓時為老婆婆的出手寬綽感到不可思議，我望著老婆婆簡陋的家，思維轉不過彎來。

「大叔，你只管收下小費好了，我女兒是醫生，我不缺錢。」老婆婆笑容滿面地用我們的方言敦促我。「謝謝您。」我突然覺得，我必須收下這筆小費，因為這是老婆婆的特別心意。