一到達台灣的桃園機場，第一件事就是上網搜尋台北可以打卡的美食餐廳。這次趁著到亞洲出差的機會，利用兩天空檔回到台灣，除了能夠看看外公，也可以順便品嘗懷念許久的台灣料理。

自從外婆過世以後，外公就一個人獨居。到了外公家，他一看見我，就開心地說：「走，外公帶妳去吃麥當勞 。」我一聽，差點笑了出來，我已經二十四歲，不再是小孩子，而且我有想吃的網紅店，心裡盤算著該怎麼拒絕才不會沒有禮貌。

外公接著說：「以前妳還在台灣念幼稚園時，只要去接妳放學，妳都會吵著要吃麥當勞，如果我不答應，妳就在學校門口大哭大鬧說肚子餓，我只好悄悄地帶妳去，不敢讓外婆知道。不然外婆會把我臭罵一頓，說我害妳吃不下正餐，造成營養不良，會長不高。」為了不想推辭外公的好意，我只好勉為其難地答應外公的提議。

和外公一起走到了我小時候常常光顧的麥當勞，入口處還是站著麥當勞叔叔的雕像，和以前一樣，露出大白牙迎接每個客人。踏進門口的那一瞬間，彷彿回到了十九年前，那時的外公，總是上氣不接下氣地奮力拉著一路直衝到麥當勞的我。

回憶那段時光，等到外公點完兒童餐，我就會迫不及待地坐在靠窗位置，心裡估算著，這樣每個從窗外經過的小朋友，就容易看見我開心地吃著兒童套餐，也會羨慕我得意地玩著兒童餐玩具。

走進了喧鬧的店裡，我跟外公說：「外公，今天我請你吃漢堡，我開始賺錢了。」於是外公選了以前我們最喜歡的靠窗座位。過了幾分鐘，我端著薯條和漢堡來到外公身旁，看見他竟然歪著頭睡著了。

我仔細看著外公，他的嘴巴微張，嘴角掛著些許口水，眼窩凹陷了一些，下巴留著零星的白色鬍渣，手肘和脖子都貼著疼痛貼布，腳上球鞋破了幾個小洞，褲子膝蓋部位一團團縫補的白線特別明顯。八十歲的外公，努力地生活著，他盡力地照顧好自己，不讓親友擔心。

一聲驚天的喇叭聲，吵醒了外公，我們開始吃著漢堡。外公對我說：「自從外婆走了，我從來都沒有夢見過她，不知道她過得好不好？其實我今天是故意帶妳來吃麥當勞的，我想試試如果外婆知道了，會不會像以前一樣生氣，而來質問我，為什麼沒有帶妳吃營養的正餐，這樣我就可以再一次聽見她罵人的聲音，看見她凶巴巴的樣子。」

我拿起手機，在社交媒體分享了好幾張和外公大口吃漢堡的自拍照，並且寫上：「外婆，外公今天帶我來吃麥當勞，您看見了嗎？」從此以後，我和外公約定好，每次我回來台灣，一定要一起來吃這家我和外公專屬的麥當勞。