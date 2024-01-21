每個人都有一顆善良的種子，放在內心深處。曾幾何時，大家把善良藏在心中更深處，因為目前社會千奇百怪的詐騙手法，令人防不勝防，無所適從。

去年十月初，我在社區巡邏時，發現有一位十歲左右的華裔 小男孩，他驚慌無助地在我家附近徘徊，我警覺這小孩可能有狀況。我趨步向前與他講話，他不回答任何問題，只會搖頭、點頭及哭泣。

為了盡快找到他的家人，我帶著他在附近的幾個華人 家庭詢問，是否其中有他的父母，結果都沒有。我束手無策，無奈之下只好把他帶到我的車庫，之後打電話給警局，交由警方處理。

事後，我請教社區義警並討論此事，他肯定我有敏銳的警覺性，做了兩件保護措施。首先，是請鄰居作證，這個小孩是迷失在我的房子門口；其次，沒有帶他進入我的房子裡面，以免被誣陷對小孩有不法的行為，他建議我以後若再遇到類似狀況，還是要馬上報警處理。

我十分不解，自認已經是很小心處理，考慮一旦報警，是否孩子馬上會被送給社工人員處理，可能會與父母分開，所以自己先處理部分工作。但是義警提醒我，現在不法分子會利用小孩釣魚 ，然後告我綁架。

我這才茅塞頓開，原來現在社會各方面都進步，連詐騙手法也在進步，我們行善的方式也得與時俱進，否則熱心助人，有時反而變成受害者。

我決定不能因噎廢食，依然保持熱心、真誠去服務社區。為了保護自己的安危，仍然要多學習正確的方式去幫助別人，所以我常常參加警方或社區會議，方便吸收新知。

儘管目前社會人人自危，大家的善心也被恐懼包圍，我目前敦親睦鄰，只挑選自己熟悉的社區，上通警局官員，下達左鄰右舍。我現在已經七十歲了，還是有個小夢想，我希望社區會因為我的堅持關心，變得更和諧團結，非法之徒最好永遠不要登門。