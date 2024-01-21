二○一七年十月，一場突如其來的山火 ，打亂了北加州居民以往平靜的生活，從此在這遠近聞名的酒香世界，居民不得不改變祖先延續下來的生活軌跡。有人變賣家產，遠離山火肆虐的傷心地；也有人則是因為保險 公司在山火以後，上不封頂地肆意漲價，態度咄咄逼人，使得廣大民眾敢怒不敢言，只好待在原地任人宰割。這究竟是天災還是人禍，誰又能說清楚？

山火發生前，我家的房屋保險費一年是九百五十元，山火後則逐年上漲，兩年前已經漲到了一年四千八百九十五元。面臨高額的保費 ，我們真是束手無策，於是，我開始四處向鄰居及朋友們打聽，看看能否換一家保險公司。終於有一天，在鄰居朋友的介紹下，我被一家新的保險公司接納，保額跟以前的公司一模一樣，保費一年才二千六百元。

我興奮的嘴巴還沒闔上，一個月後的某天，突然收到了這家新保險公司打來的電話，我接起電話時，心裡還有些納悶。這家保險經紀人一改以往和善的語氣，服務員以質疑的口氣對我說：「我們給你三十天的時間， 去找下一家保險公司吧！原因是你在以前的保險公司有一個記點，而你來我們公司前，並沒有告訴我們。」言下之意也就是說，我對他們說謊了。

我聽了之後，簡直不敢相信自己的耳朵，我當時還客氣地對他說：「你們是不是搞錯了？我在以前的保險公司保了三十二年，從來沒有提出過任何索賠，也從來沒有拿過一分錢的賠償，哪來的一個記點呢？」於是，我又找到了我以前保險公司的經紀人，結果一問之下，確實是如此。

原來是在經歷山火後，我們的鄰居們都有要求保險公司賠償煙霧損失，由於我們當時工作繁忙，也顧不上這些，所以就沒要求賠償。但是有一天，有個保險經紀人打電話來，詢問山火發生時人被撤離後，家裡是否有什麼損失？我們說一切照舊，只是煙霧特大，我們在酒店裡住了四天。

當時，這個保險經紀人說我們的酒店費用，並沒有超過保費扣除的部分，所以不能報銷，我們也沒有再追究下去，就這樣我們就無緣無故地登上記點的黑名單。這件事真讓我欲哭無淚，只好又去求助我以前的保險公司，甚至一直找到他們的總監，才讓我們回到了以前的保險公司；儘管是天價保費，但至少還有保險。

去年二月，我去會計師那裡報稅，當他看到我的天價保費後，問我是怎麼一回事？我當時委屈地說不出話來，真是一言難盡，但我還是一五一十地將事情的來龍去脈說一遍。他聽後也替我打抱不平，他跟我說：「如果您說的一切屬實，那就好辦了。您可以到加州保險總署投訴您現在的這家保險公司，沒拿賠償，就不該立案。」

星期六下午從會計師那裡回來，三個小時後，我就寄信給加州保險總署。星期一上午，我就收到了州政府發來的郵件，當天下午，我接到了保險公司案件調查人安妮的電話，我們講了兩小時的電話，我將此案的發生經過，又如實地陳述一遍。

聽完我不幸的遭遇後，她十分同情我。她當時跟我說，我現在不能馬上給您答覆，但二十四小時後，我一定會給您一個交代。

第二天下午，我接到了安妮的電話，她首先誠懇地對我道歉，然後跟我說，既然立了案，我們會賠償您的煙霧損失三萬二千元。她問我是否能夠接受。其實接受賠償不是我的目的，但我深知只有透過賠償的方式，才能讓他們認清錯誤。雖然我現在的保費還是居高不下，但至少在記點的問題上，經過我據理力爭，暫時得到了解決。