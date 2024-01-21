來美國至今三十多年了，一直住在洛杉磯，日前有時間和家人一起去紐約，領略了大都會 的風情。

去年九月底的星期五，一早就到機場，但我們的航班晚了兩小時，到紐約才知道當地下大暴雨，很多航班因此延誤或取消。

兩個月前幸運訂到時報廣場 旁邊的酒店，要去紐約市的旅遊景點十分便利。第二天參觀紐約大都會藝術博物館 ，博物館之大，館藏之多，令人嘆為觀止；特別是亞洲部的中國藝術收藏，很多藏品都是對藝術品鍾愛的有識之士，捐贈給博物館。

我們的時間有限，在中國館大概待了兩個小時，從青銅禮器到金銀玉器；從明清瓷器到陶塑法郎；從佛教造像到書法繪畫，目不暇接，深深體會到中國藝術的博大精深，讓收藏家和觀眾逐漸領略到中國藝術深奧的文化內涵，更全面了解綿延不斷的中華五千年文明。

去中央公園之前，我心裡想，這只不過是一個比較大的公園，到那裡才發現，在寸土寸金的紐約曼哈頓，中央公園占地八百四十三英畝、四公里長，更跨越一百五十個街道。公園裡有動物園、噴泉、湖泊、劇場、草原和城堡，公園周圍都是高聳的建築。

當時公園內秋意漸濃，是在繁忙的大都市中一片寶貴的綠地，能讓人們在喧囂的城市中，享受大自然的美麗與寧靜。一百五十多年前就有這樣長遠的都市規畫，真是前人栽樹，後人乘涼。我們從公園的最南端進入，漫步兩個小時，瀏覽好幾個景點，感受公園的魅力。

我們下榻的酒店就在時報廣場旁邊，好處是離時報廣場很近，壞處也是離時報廣場很近。出酒店走五分鐘就到廣場，在周圍的建築物上，各式各樣大型耀眼的霓虹燈，二十四小時不打烊地閃爍著，熱鬧的音樂、新聞、歌曲、電視廣告等，足以吸引許多行人的目光。

午夜十二時以後，時報廣場的活動沒有減緩的跡象，照樣人頭鑽動。餐館裡座無虛席，歡聲笑語不斷；酒吧裡傳杯換盞，悠閒自在，但我們在酒店房間裡，根本無法入睡，廣場及周圍音樂、交通、建築機械的吵雜聲，全部都混在一起，有如一首午夜刺耳的交響曲，從緊閉的窗戶鑽進來，噪音加上時差，讓我久久難眠，只能靠安眠藥入睡。

參觀九一一國家紀念館則是完全不同的感受，紀念池的位置與世貿雙子塔原址，是兩個莊嚴肅穆的反射池，水從池邊不停地向下瀉流，向著中心的虛空墜落三十英尺，宛如失去親人的淚水慢慢地流淌。青銅製邊框鑲嵌的黑色大理石，環繞著池塘周邊，上面刻著近三千人的名字。我站在大理石旁邊，一種莊嚴肅穆的感覺從內心油然而生，感受到逝者生前的恐懼、家人的悲傷和對那一段歷史沉痛的哀悼與反思，令人刻骨銘心。

新的世貿中心大樓就在九一一國家紀念館旁邊，是兩萬六千個工人花了八年時間建成，共有一○四層，樓高一千七百七十六英尺，這個高度的數字，代表美國獨立宣言簽署的年分。我們搭乘高速電梯僅用四十七秒就登上一○二層觀景台，整個大紐約盡收眼底，讓人嘆為觀止。

在紐約遊玩幾天，每天清晨都興致勃勃，到晚上回到酒店則精疲力盡，體會到紐約做為世界大都市的魅力，那是一個充滿活力、朝氣與希望的城市，願紐約的明天會更好。