我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

聖路易斯華盛頓大學

艾利克
聖路易斯華盛頓大學。（圖/作者艾利克提供）
聖路易斯華盛頓大學。（圖/作者艾利克提供）

在一個假日早晨，簡單吃完早餐後閒來無事，便決定與室友前往當地知名的聖路易斯華盛頓大學參觀。這所學校不僅是聖路易斯最好的大學之一，同時也算是全美知名大學，有名列前茅的醫學院，其他領域像是商學與工科，也都表現不俗。

與室友乘車抵達後，下了車環顧四周，映入眼簾的是古典歐式的建築風格，一些建築看起來就像小型的城堡，搭配著紅白色調，看上去十分莊嚴。學校周圍種植了不少花草跟小樹木，走進校園，給人一種知性與寧靜的氛圍，整體氣氛輕鬆愜意卻不慵懶，淡淡的書香氣息散布在空氣中，雖然貴為知名學府，倒也不至於讓人感到壓抑。

整個校園占地相當廣大，也布置了不少裝置藝術，走到圖書館門口，落地窗的設計讓陽光溫暖地灑在書桌上，能在這樣的空間學習，一定十分舒適。

繞完校園一圈後，與室友坐在一張小板凳上稍作休息，開啟手機地圖，想著等一下要去哪裡？發現原來隔壁便是森林公園，再走過幾個街區，那裡有一條商家林立的街道。

休息完後，我們便走向那條街，一路上順便欣賞風景。學校所屬的位置，在當地可算是完美，沒有市中心的喧囂與複雜，卻有著豐富的生活機能，能滿足大部分人的日常所需，從飲食、購物、藝文到娛樂一應俱全，同時，又不像一些郊區偏僻荒涼。這裡的周遭居民多為當地中產階級，治安層面只要多加注意即可。

回程時，心底不禁暗自欽佩，雖然學校地處位置不算是大城市，加上高額學費與偏低的錄取率，但仍舊吸引許多優秀學生每年爭相申請，以上所見所聞，就是這所大學獨特的魅力吧！

圖書館

上一則

自衛培訓班

下一則

依然完美的庶民早點

延伸閱讀

洛斯阿圖市公寓雙屍命案 華人訝異

洛斯阿圖市公寓雙屍命案 華人訝異
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
紀文禮眼科醫學博士提供全方位成人與兒童眼科醫療服務

紀文禮眼科醫學博士提供全方位成人與兒童眼科醫療服務
五旬男 在南加東谷、奇諾岡搶銀行

五旬男 在南加東谷、奇諾岡搶銀行

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

奇遇

2024-01-16 01:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元