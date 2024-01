我從小就愛看電影,尤其最迷武俠片,武俠電影導演張徹手下的幾名大將,例如狄龍、姜大衛等人,都是我心儀的港星。還記得有一次看他們演「赤馬」,實在是太好看了,尤其是狄龍和井莉纏綿悱惻的愛情戲,教我不得不再看第二次,我待在戲院裡面不肯回家。

最後是父親拿著棍子到戲院裡面來找我,我本來想躲在暗處不出來,但是他一直叫我的名字,實在是叫得太大聲了,最後我不得不出來,當然回家之後,少不了重罰。

長大之後,台北首輪的電影票都很貴,有時候一張票就是我一個月的零用錢,實在是捨不得花掉。幸好還有二輪戲院「東南亞 」,等到電影輪到在東南亞上映,再去看也不遲。記得第一次約會時,去看齊瓦哥醫生(Doctor Zhivago),竟然已經沒有坐票,買到的是站票,我們只好坐在樓梯上觀賞。

有些電影因為是長片,所以中場還有十分鐘的休息時間,這種有兩段式的電影,大概只有那一段時期的亂世佳人(Gone with the Wind)、阿拉伯的勞倫斯(Lawrence of Arabia)和真善美(The Sound of Music)才有,現在的電影幾乎沒有中場休息時間。

到了矽谷後,認識了幾位影癡,發覺有三個電影俱樂部可以參加。俱樂部有的是到會員家,一邊欣賞一邊吃點心,大家喝茶聊天,最後做總結討論;有的俱樂部則是每月指定一部電影,回家觀看自己做功課,然後再相聚討論。由於受新冠疫情影響,三個電影俱樂部至今只剩下一個,並已改成在雲端上討論,大家仍然十分用功地熱議電影。

有時候我覺得挑選的電影並不怎麼好看,後來聽會長說,並不是要挑好看的電影,而是要挑選值得討論以及具爭議性的電影,這樣討論才有意義。有時候討論完後,因為每個人的見解不一樣,我覺得自己好像跟別人觀看不同的電影。此外,我們也有一年一度的電影實地場景研習參觀,讓大家增長見聞。

記得以前常常在星期三的下午,給自己放一個小周末,買了食物到家裡附近的二輪電影院 ,就好像台灣的東南亞戲院一樣。有一次,因為排隊買三明治太久,我晚了五分鐘,抱著我的三明治和汽水衝到戲院,我問賣爆米花的人:「電影開始了嗎?」他當時正在和另外一個員工聊天,那個員工看到我就說:「來了一個人,我得去放電影了。」真是不好意思,為了我一個人放整場的電影。當時我在裡面大吃大喝、大聲打手機講電話,就像包場一樣。

出門旅行在飛機上,我更是拚了命地看電影,因為全是免費。我特定去買了一個去除雜音的一流耳機,飛機上的轟隆聲及嬰兒哭聲可以阻隔,當身歷聲的音響從耳機傳出來,有如原音重現。我把從前看過有連續性的電影,再重新複習一次,例如哈利波特 (Harry Potter)和魔戒傳奇(Lord of the Rings)等片,飛機上的電影有字幕,可以將以前不懂的地方,重新看懂。

現在看電影,常常都是到了旅遊地區,覺得有些電影可以再重新回味,例如去了非洲旅行,回來就很想把獅子王(The Lion King)重看一遍;去了土耳其,就想把木馬屠城記(Troy)再看一遍;去摩洛哥之前,把北非諜影(Casablanca)看了兩遍,後來才知道,原來電影全都是在好萊塢拍攝,一個摩洛哥的鏡頭也沒有。

讀萬卷書,行萬里路,有時藉由電影複習景點也不錯,談起電影如數家珍,甚至有些場景還清楚記得。朋友當中有不少影癡,有的人甚至把眼睛看壞了,依舊鍥而不捨地繼續追片;有人讀了原著再和電影互相比較,大家討論得沒完沒了。電影是第八藝術,只有影癡們最明瞭個中滋味。