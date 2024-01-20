我從小就愛看電影，尤其最迷武俠片，武俠電影導演張徹手下的幾名大將，例如狄龍、姜大衛等人，都是我心儀的港星。還記得有一次看他們演「赤馬」，實在是太好看了，尤其是狄龍和井莉纏綿悱惻的愛情戲，教我不得不再看第二次，我待在戲院裡面不肯回家。

最後是父親拿著棍子到戲院裡面來找我，我本來想躲在暗處不出來，但是他一直叫我的名字，實在是叫得太大聲了，最後我不得不出來，當然回家之後，少不了重罰。

長大之後，台北首輪的電影票都很貴，有時候一張票就是我一個月的零用錢，實在是捨不得花掉。幸好還有二輪戲院「東南亞 」，等到電影輪到在東南亞上映，再去看也不遲。記得第一次約會時，去看齊瓦哥醫生（Doctor Zhivago），竟然已經沒有坐票，買到的是站票，我們只好坐在樓梯上觀賞。

有些電影因為是長片，所以中場還有十分鐘的休息時間，這種有兩段式的電影，大概只有那一段時期的亂世佳人（Gone with the Wind）、阿拉伯的勞倫斯（Lawrence of Arabia）和真善美（The Sound of Music）才有，現在的電影幾乎沒有中場休息時間。

到了矽谷後，認識了幾位影癡，發覺有三個電影俱樂部可以參加。俱樂部有的是到會員家，一邊欣賞一邊吃點心，大家喝茶聊天，最後做總結討論；有的俱樂部則是每月指定一部電影，回家觀看自己做功課，然後再相聚討論。由於受新冠疫情影響，三個電影俱樂部至今只剩下一個，並已改成在雲端上討論，大家仍然十分用功地熱議電影。

有時候我覺得挑選的電影並不怎麼好看，後來聽會長說，並不是要挑好看的電影，而是要挑選值得討論以及具爭議性的電影，這樣討論才有意義。有時候討論完後，因為每個人的見解不一樣，我覺得自己好像跟別人觀看不同的電影。此外，我們也有一年一度的電影實地場景研習參觀，讓大家增長見聞。

記得以前常常在星期三的下午，給自己放一個小周末，買了食物到家裡附近的二輪電影院 ，就好像台灣的東南亞戲院一樣。有一次，因為排隊買三明治太久，我晚了五分鐘，抱著我的三明治和汽水衝到戲院，我問賣爆米花的人：「電影開始了嗎？」他當時正在和另外一個員工聊天，那個員工看到我就說：「來了一個人，我得去放電影了。」真是不好意思，為了我一個人放整場的電影。當時我在裡面大吃大喝、大聲打手機講電話，就像包場一樣。

出門旅行在飛機上，我更是拚了命地看電影，因為全是免費。我特定去買了一個去除雜音的一流耳機，飛機上的轟隆聲及嬰兒哭聲可以阻隔，當身歷聲的音響從耳機傳出來，有如原音重現。我把從前看過有連續性的電影，再重新複習一次，例如哈利波特 （Harry Potter）和魔戒傳奇（Lord of the Rings）等片，飛機上的電影有字幕，可以將以前不懂的地方，重新看懂。

現在看電影，常常都是到了旅遊地區，覺得有些電影可以再重新回味，例如去了非洲旅行，回來就很想把獅子王（The Lion King）重看一遍；去了土耳其，就想把木馬屠城記（Troy）再看一遍；去摩洛哥之前，把北非諜影（Casablanca）看了兩遍，後來才知道，原來電影全都是在好萊塢拍攝，一個摩洛哥的鏡頭也沒有。

讀萬卷書，行萬里路，有時藉由電影複習景點也不錯，談起電影如數家珍，甚至有些場景還清楚記得。朋友當中有不少影癡，有的人甚至把眼睛看壞了，依舊鍥而不捨地繼續追片；有人讀了原著再和電影互相比較，大家討論得沒完沒了。電影是第八藝術，只有影癡們最明瞭個中滋味。