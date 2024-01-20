日前有一天讀報，一則消息引起我的關注，「PSP（Public Safety Patrol）巡邏隊與希望基金共同舉辦免費自衛培訓班」，歡迎華人 社區民眾踴躍參加。

目前紐約治安不安定，其招生意義不言而喻，現今種族歧視 現象時有發生，行凶霸凌、偷盜搶劫等刑事案件也愈演愈烈，民眾若能習得一、兩招防身之術，遇到不肖之徒，一定會有幫助。

我撥通了巡邏隊李啟基隊長的電話：「李隊長嗎？我是法拉盛 的居民，聽說最近舉辦自衛培訓班，我能報名嗎？」「請問你多大歲數？」蒼老的聲音引起了他的注意，我回答：「我七十多歲。」猶豫中，我吞下了年齡的個位數字「六」。

李隊長也停頓了一下，他接著解釋：「老人家最好去練太極拳。」我搶著解釋說：「我練過武術，身體還行。」「那好吧！到時候你過來就好。」我心裡鬆了一口氣，李隊長的擔心不無道理，激烈運動的確不適合老年人，但願自己是個例外。

古稀之齡的人，自己並不覺得老，可能是長期堅持鍛鍊身體的原因，各種活動並無障礙。我從小學習傳統武術，也曾練過摔跤和拳擊，雖然多為花拳繡腿，但是廉頗老矣，身體狀況尚可，還真的歸功於這類花拳繡腿，於是癡迷武術的老朽，就這樣來到了培訓班。

主教練岳振來美國之前，曾任中國首批MMA（綜合格鬥）的職業運動員，多次參加國際格鬥賽獲得冠軍，也是傳統武術國家級非物質文化遺產傳承人，更是中國頂級職業格鬥「崑崙決」特邀裁判。他教學員練習「木村鎖」，這是一種反關節柔術，岳教練說：「在外面遇到壞人，萬一在不能擺脫的情況下該怎麼辦？身強力壯的歹徒如果一把抓住你，這時應如何應對？」

岳教練一邊講解一邊示範動作，這位正當壯年的年輕人，儼然是一位循循善誘的老師，給人和藹親切的感覺，他不厭其煩地講解，讓大家反覆地練習。訓練場上，兒童組彈腿衝拳一片沸騰；成人組的學員也興致勃勃在地上翻滾練習武術。

格鬥不是凶神惡煞者的專利，功夫也不能與身高體重畫上等號，岳教練一百八十多公分的身高，一身肌肉結實勻稱，外表的氣質卻文質彬彬；更讓人讚嘆的是，這位為社區盡義務的巡邏隊員，竟然是中國歷史上的抗金名將岳飛的第三十二代嫡孫。

八千里路雲和月的傳承，讓他漂泊來到紐約，有此一遇的緣分，可謂人生之幸。他說：「華裔女性大多數身材嬌小，因此容易成為歹徒的攻擊目標，當此類事件發生，我們應該去創造逃生的機會。」

這位從專業格鬥比賽退役下來的前世界冠軍，示範以弱制強的功夫。他還說：「巴西柔術適合於比較弱小的身軀，可去反擊身形高大的攻擊者。」

每次課前的熱身運動，我盡力地跟著大家蹦跳翻滾，前一周訓練痠疼的肌肉，還沒有完全恢復，勉強跟著大家繼續蛙跳、蝦行。別人背手跪行，我得雙手扶地；別人單腿跳過場地，我兩步就要換腿；別人瀟灑地翻滾，我只得笨拙地下蹲，但沒有人笑我，教練不時地說一句「Good」鼓勵我。

「一棹江湖夢已遠，百年斑斕芳永存。」不知不覺間自己走進了人生晚年，於七十六歲之齡能夠混跡於青年之群參加自衛訓練班，追隨著大家摸爬滾打，樂此不疲。正所謂「東隅已逝，桑榆非晚。」心靈的灑脫自由正是人生的意義。

我記得有一位朋友曾說：「真君子如竹，爭風逐露，卻心中有節，在一身的傲骨中成就自己的俯仰。」PSP的這些朋友們，不正是此竹的寫照嗎？