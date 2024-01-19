日前鄰居莉亞興奮地告訴我，她的姪女將開車帶她去聖地牙哥旅遊幾天，問我有沒有不用的空紙箱？我問她要多大的，她說需要兩個大型紙箱裝載她的床具被褥。

見我不解的表情，她接著說因為在外住宿，她需要自備枕頭、床單、被子、毯子及睡袍等裝箱隨行。她不喜歡用旅館的被褥，因為沒有「家」的熟悉溫馨感，她承認自己完全違背了行裝輕簡的旅遊原則，不過既然自己並不常出遠門，因此她並不介意這樣的麻煩。

莉亞早已年過八十歲，膝下沒有子女，唯一的姪女也超過六十歲了，她居住在離莉亞住所有三個多鐘頭車程的北加州 。姑姪不常見面，卻經常透過視頻對話，她們互相尊重，關係融洽。姪女非常敬佩年邁的姑姑，她雖然早年喪偶獨居至今，卻依然過著獨立充實又悠閒的生活。

每逢秋高氣爽之際，姪女都會駕車帶著姑姑出遊數日，莉亞非常感激姪女對她的關懷。行程前她早早就欣喜地準備好必須攜帶的家當。因此，當她問我可否幫她找兩個大紙箱時，我一口答應了。

正巧我辦公室的老闆家中有多個乾淨、折平的紙箱閒置著，大小也合乎莉亞的需要，當我把紙箱送到莉亞家時，她樂得連聲稱謝。我好奇地問她：「一定要帶那麼多被褥嗎？」她笑說過去她姪女也曾經問過同樣問題，她當時對姪女說：「等妳老了便明白了。」

莉亞在多年前因遭遇一場車禍，腿骨受到重傷後，留下後遺症，行動不甚方便。姪女體恤姑姑難得外出旅遊，因此她也都欣然配合姑姑攜帶寢具的旅遊習慣。一切就緒後，姑姪倆便興沖沖地享受南加 州六日逍遙遊。

遊畢歸來後，莉亞告訴我，在疫情 肆虐那三年時，她未曾外遊過，真虧姪女的細心安排，這一趟旅程極為愉快又盡興。然後她毫不諱言地說，回到自己家後她更是開心，因為不論外面風景多美，地方多麽值得留戀，到頭來還是回家最好。

我很能體會莉亞這種「回家真好」的心境。記得早在我初入大學那年，從家裡到學校的通勤時間大約一小時，為了體驗新鮮人的校園生活，我欣然住進了大學宿舍。然而那一年我的宿舍床位經常是空著，因為我隨時想家就回家，次數多得令幾位家住在台灣中南部的室友，羨慕不已。

第二年我決定住家裡，寧可過著搭乘火車，然後轉換巿內公車的通學日子，雖然辛苦些，換來的是天天可以回家的幸福感。

畢業後來到美國，由青年到中年的歲月，在學校、工作、兒女及柴米油鹽之間忙得團團轉。無奈父母親遠在數千里之外，在當時的條件之下，戀家是多麼奢侈的情結，但卻無法阻擋我常想飛回父母身邊的衝動。

九年前，雙親相繼仙逝後，「家」沒有了。長久以來我那蠢蠢欲動、總想回家的心才算安定下來，從此我坦然地認定了此心安處是吾家。

自從邁入耆老之年，我享受開開心心出門，平平安安回家的遊興。然而不論是外宿或僅是一日遊，每次回到自己的家，總是毫無保留地沉浸在「回家真好」的簡單喜悅中。