一月四日那天，早上天氣超級冷，趕到女兒家當Babysitter時，發覺鼻水一直滴流；小孫子們還沒有開學，祖父母就必須充當他們的保母，兒子、媳婦一會兒便會把他們的小孩送過來。

帶著孫子們逛公園滿有意思的，一邊走路一邊還可教他們背唐詩，當然是每念一句，就發一顆巧克力糖獎賞。

一月六日是小寒節氣的開始，到了一月二十日之後就會是大寒，二月四日的立春緊接大寒之後，然後就是二月十九日的雨水，象徵一年最寒冷之時結束。

在南加 州幾乎感覺不到二十四節氣的變化，除了驚蟄之外，天空會突然傳來一聲巨響；八月十五的中秋月亮，卻是又大又圓。記得一個人在明尼蘇達州的時候，往往穿過公司湖畔的森林，就可以觀賞鹿群、野鴨子及螢火蟲等動物，那裡的氣候變化跟二十四節氣幾乎一模一樣，湖邊森林裡的螢火蟲，在白露之後就消失殆盡；北雁南飛的季節，滿天都是呱呱的叫聲；站在三尺厚的冰上釣魚，夏天時，那裡就是我的天然游泳池。

日復一日地在明州度過了三年，陪伴我的不是專業科技書籍，卻是一本厚實的紅樓夢小說；然後又全身而退，回到南加繼續當航太工程師，卻恍若黃粱一夢。

家裡的暖氣，現已開始發揮功用，否則晚上會被凍得很慘。近來新聞一直報導，新冠疫情 加上流感，以及上呼吸道感染正在大流行中，幸好情況沒有比以前嚴重，反正沒有人相信流行三年的疫情，還會再來一遍。

左鄰的美國老太太，一直沒有打過疫苗 ，所以一開始就染疫；右鄰的年輕大老美，也不相信疫苗的功效，全家都拒打，最後還是全家都染疫。我們老倆口最安分守己，過去三年，一聽到疫苗接種，立刻馬上去排隊施打，結果打了五劑，兩人還是得了安慰獎，也染疫了。

日前朋友送來了一些蔬果，打開來看，裡面竟有絲瓜、白玉苦瓜和種籽，把客廳當成蔬果的溫室，種在盆栽裡，希望不會被凍死，也不會被昆蟲吃掉，在春節前都能順利發芽。