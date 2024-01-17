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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

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加州的社團生活

鄭子

外孫女在一個農夫市場中，看到洛縣心理健康部門擺攤，宣傳以華人為推廣對象的心理健康講座，她當場立刻拿一些資料。

外孫女自幼跟我們兩老一起生活，感情深厚，知道近期講座將於西來寺舉行，她按時開車送我上課，還專門送我一本「當摰愛離開時」的中譯本，那時剛好是老妻魂歸天國後的兩個月。

講座是一個華籍慈善團體主辦，講者就是農夫市場擺攤者，是洛縣負責心理健康的王姓專員，畢業於台灣名校的中年女子。她以過來人身分，敘述受疫情波及，丈夫失業，自己也飽受到精神和經濟的壓力，由她解說精神創傷及療復，更有說服力。

經她介紹，我還到居所附近一個社區中心參加活動，那裡有各式各樣由保險公司和公益團體主辦的活動，每月都編列目錄，介紹課程名稱並附注用哪種語言上課；有英語、國語、粵語和西語可供選擇。講座包括健康舞、生活健康知識等，每月還有食物分發和小額參加活動的獎勵金褔利，完成六個講座活動後，還會送給參加者一份禮物。我先後收到兩輪小型購物車、食物保溫盒和電子體重磅秤，都是十分實用的禮物。

許多醫學專題講座是由著名的醫療保險公司主持，主講者都是領有專業資格的教師，教材是史丹福大學相關學院編寫，還有中文講義。我選擇了「身體力行」總共有六次的講座，綜合介紹情緒管理，營養、健身、用藥、睡眠等問題。

此外，還有高血壓、糖尿病和情緒管理等課程，內容對老人十分有助益；上課的同窗多為長者，彼此的背景相同，課後都成了老友。

老師別出心裁，「身體力行」六次講座結束當天，還舉辦結業慶典，學生由老師手上接過畢業證書，還備有午餐慶祝，大家高舉證書，興奮地拍照留念。

加州政府為各族裔的長者安排許多活動，活動中心設備完善、乾淨亮麗，還有兒童照顧服務，讓參加的父母可安心出席活動，長者不妨多多利用和參與。

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