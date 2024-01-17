「保養勝於修護，修護勝於購置。」這話是我父親和老公一生的座右銘，因為他們都有在兵工廠受過軍事訓練，也因理念相同，彼此惺惺相惜，經常交換保養修護心得，形同父子。

母親當然是第一位身受父親影響的人，所以我們家的東西都被保養得很好，使用壽命也特別長，而且常常有些東西使用很多年，依然完好如初。我從小就耳濡目染在這種環境下成長，習慣愛物惜物，廢物回收再利用。

在第二次世界大戰後、物資缺乏貧困的年代，為了省錢，父親保養修護的功力高超。當他年老退休 後，在家閒閒沒事幹，去當大樓住戶委員，看到大樓住戶每天丟棄的家電用品、電扇、電鬍刀、家具等，看起來都還挺好的，只是不能運轉了，這其實是被髒垢卡住了，於是父親拿回來清理乾淨，加點油，又可以運作如新，他再贈送給鄰里。

還有一些丟棄的雨傘，父親也拿回來修補，修好就放在大廈門口當作愛心傘。父親因為在軍中學習到「修護勝於購置」的觀念，讓他一生受用不盡並引以為豪，他修好了很多台的電扇、電鬍刀等日常家電，廣結了很多善緣，也豐富了他的人生。

我的老公更是有過之而無不及，因為他生在更好的年代，又到美國接受更好的學習，舉凡汽車、電腦、手機等高科技產品的保養維護、購置最新最好的產品，讓我們享受舒適美好的生活。每回我幫老公理髮，首先他就幫我在理髮剪上加油，再讓我幫他修剪。剪好頭髮以後，老公把它拆卸下來清理乾淨、繞好電線再裝入盒子，完全按照我們第一次收到時的包裝放置，用了已近二十年的理髮剪，依然完好如初。

家中有點損壞、不太好的東西，老公一定要把它整修好，他看到我用了三十多年的菜刀刀柄是木製的，這麼多年下來，刀柄表面有些損傷在所難免，我一再強調我手握這刀柄好得很，千萬別幫我更換。

有一天，我聽到他在用電鑽，過去一看，原來是在鑽我的寶刀，我說：「這麼牢固的刀柄，你還要換，人家換的刀柄是那種搖搖欲墜的朽木。」次日我看到了新刀柄裂了兩條很寬的深裂縫，裂縫處還滿尖銳的。我心想也算了，勉強還是可用，況且又不是只有這把刀。

後來他又拿了這把刀，原來他要把矽膠灌入縫隙中，我這次堅決不肯，萬一以後時日久了，矽膠脫落，混入我們要吃的菜餚中，那豈不是更糟。過了一段時日，有一天早上起床，我發覺那支刀柄有裂縫的刀，變成了一支美麗嶄新的新刀，原來他又買了一個新刀柄，趁我睡覺時，偷偷地換好了，並將刀磨得光亮鋒利好用，讓我無話可說。這還要歸功於我的公公，他一生經營鐵工廠，老公得到他的真傳。

我也效法父親和老公的精神，把以前我年輕時，質料花樣都很好的服裝，還有女兒不穿的衣服，都拿來改成適合我現在的穿著；結果修改得非常成功，每次穿出去還被旁人誇讚。

父親和老公也常說，身體就像是一部機器，固定時間保養、運作，永保我們身體上所有的器官完好。難怪父親直到九十多歲離世前，依然頭腦清晰、耳聰目明、手腳靈活；而我的老公至今尚無一顆假牙。我們要好好保養維護周遭一切的人事物，讓自己的身心愉快，世界更美好。