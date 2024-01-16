十二年前，醫生診斷我得了第二期乳癌，做了局部的切除手術後，經過長達一年的化療和放療，我在日常生活中的第一個改變，就是每天持續運動，我選擇了不需工具、不擇場地，自己隨時都可以進行的運動，那就是「走路」。這看似容易，但要持之以恆、認真地實際執行，卻是一件不容易的事。今天太熱、明天太冷、後天太累，忙到完全沒有時間等，各種藉口多的是。

我經過六次化療，剛開始身體非常虛弱，連一個街段（Street Block）的距離都走不到，就必須回頭了，生怕走不回來。等放療做完後，慢慢地進步到可以把我住的社區、約兩百戶人家的範圍走半圈。只要不下雨，我都會或早或晚走一次，也給了我趁機認識鄰居們的機會，例如他家的狗是什麼品種？貓是什麼顏色？街角哪家的芒果樹又長滿了芒果等，也知道了郵差叫什麼名字？慢慢地，我的步伐比較穩定，大約是一里路，可以走完社區整圈了。

五年前搬家來到巴沙迪那（Pasadena），這是一個老城，不但家家戶戶院裡有花草樹木，而且既多樣又有年代，住宅區的街道兩旁盡是大樹，隨丘陵地形有上上下下的坡度，在這多陽光的南加州 ，走在樹蔭下非常愜意，走馬看花順便鍛鍊身體。

日前隨著新冠疫情擴散，那時我終於退休了，走路的時間變多，沒有工作壓力心情也放鬆了。利用手機裡的健康Health App ，我開始認真地查看每天走路的里程，每天清晨從家裡出發，下坡走到附近公園，在園內的步道上走一圈，再從園裡的玫瑰園出來，經過小坡後回家，正好是兩里路。

回來後準備我例行的早餐，一碗現煮麥片加一個蛋、半根香蕉、一瓢葡萄乾、一瓢碎核桃，再加一杯咖啡，坐在我的早餐房；同時打開當天的世界日報，窗外有樹枝搖曳，小鳥歌唱，窗內有陽光照進來，收音機傳來我喜愛的古典音樂，邊吃邊聽邊看，很是享受，幾乎天天的生活都是如此開場。

有一年去義大利 北部度假，我們以米蘭為據點，每天搭乘火車去附近各個小城，下了火車都靠走路去采風和享受當地美食，所以那段日子，我走了很多路。有一天回來，我發現自己竟走了七里路，原來還是能走的。

去年以來，我除了每天清晨出門去公園走一趟，下午興致來了，又穿上我的走路鞋子，戴好太陽眼鏡和帽子，往相反的方向，出門再走個兩里路。難怪我手機的Health App上，記錄現在每天的里程是四里左右，同時還多了一行字顯示「你去年的平均走路里程，比前年多了許多。」感謝手機的獎勵和記錄功能，促使我天天能持之以恆，保持日行四里路這個習慣。