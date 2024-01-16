論語中提到：「君子以文會友，以友輔仁。」意思是古代高尚之人，以文字和朋友交往，並以朋友來輔助仁愛。最近我發現平日以走路當運動的老人，可以以走路來和朋友們交往。

去年感恩節，我從大紐約區飛到加州灣區 探望孫輩，期間有個周一我有空檔，正好可以和大學同學小聚。這些同學都是多年不見，有些甚至是在台灣服完兵役後，長達近半個世紀沒見過面。

在美國，老同學相聚大多在中餐館吃頓飯解決。這次除了中午吃飯以外，有位同學想去附近一個平時就會和其他同學們拜訪的公園健走九十分鐘，於是就邀請我們一起去。公園在人口有五十八萬的庫比蒂諾（Cupertino），這是南灣區聖他克拉拉縣的小型城市，它接鄰聖荷西（San Jose），是蘋果（Apple Inc.）、賽門鐵克（Semantec）等大公司的總部所在。

根據醫學研究報告，大多數人每天健走以一萬步為目標。研究顯示，走一萬步的人與走七千步的人相比，除了前者多了一身臭汗以外，沒有任何健康上的益處，所以走七千步是老人很好的目標。可見走太多也不能增加益處，但走太少並沒有明顯的保健效果。

健走的場地叫「聖安東尼奧藍橋公園」（Rancho San Antonia Park），我們約定早上十點在公園六號停車場內的公廁前集合，方便老人在健走前先如廁。健走結束後，老婆約了她的一位住附近的大學同學夫婦，我則見到三位大學同學與他們的眷屬，多年未見非常難得。主辦人事前提醒我健走時，應該避談政治話題，如果因此引起不快，傷了同學感情，那就太不值得了。

平日，我在東岸自己的社區走路，都是以三十分鐘、三千多步為目標。有一次，一位鄰居臨時打算在台灣過冬，他們離開時仍是盛夏，到了深秋，他們要我們幫他家開暖氣，否則家裡的水管被凍裂，就不妙了。我家走到他家路程略遠，我們到達時，開了他家的暖氣後，差一點就沒力氣走回家。所以我跟主辦人報告我平日鍛鍊走路的能力範圍，主辦人說這次會走慢一點，要我放心。

公園的步道彎彎曲曲，當日是晴天，雖是深秋還是一片翠綠，風景很好。加州氣候四季如春，氣溫不冷，如感覺冷，就走在陽光下；如果感覺熱，就走回到樹蔭下，陽光可以調節約十度左右的氣溫，所以晴天是適合走路的好日子。

跟我邊走邊聊的這位同學，近半世紀前我離開德州 後，就沒與他聯絡，他自嘆是學社交舞失敗之人，因為每次老師教完一些招式，當場還可以，不久就忘掉，最後的結果是沒有一種舞會跳，也沒有信心。我的經驗是先專精一種舞，就能建立信心。

在西岸搖擺舞的舞蹈學校，單一個招式，老師要學生重複演練六個星期之久，如此進了肌肉記憶（muscle memory），以後就很難忘記。練了四年之後，我們終於會跳西岸搖擺舞了，其他的舞蹈雖然不是很好跳，但也還可以，因為跳舞的信心充足，就可以觸類旁通。

早上十一點半，我們成功地結束健行，我的蘋果手機顯示走了七千四百六十五步，比起餐館聚餐聯誼，健走是個完美又健康的活動。