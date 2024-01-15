我所在的老年公寓居住著不同族裔的老人，除了美國之外，還有來自德國、俄羅斯、烏克蘭、韓國、伊朗、墨西哥、越南 等國的人，華人則來自中國大陸、香港 、台灣三地。

我不會說任何一種外語，但有幸與這些不同族裔的老人相鄰而處，使我有了受人之惠的機會，深感這是緣分使然。

一位身材魁梧的越南老人，年齡與我相仿，他對自己的那輛白色四輪驅動車特別愛惜。我敢說他用在擦拭車輛的時間，在公寓二百多輛車的車主中，無人敢與他相比。他幾乎每天都不止一次拿著抹布在擦車，讓車子始終能保持乾淨明亮、一塵不染。當我誇獎他，並比劃著逗他幫我擦車時，他笑著搖頭，把刷子和抹布遞給我，要我自己擦，其勤快與執著值得仿效。

一位瘦瘦的、年齡與我相仿的韓國老人，他曾任團體負責人，有人稱他韓國領袖。他每天都要在公寓大院角落的座椅旁鍛鍊身體。有一次，我的車子電瓶沒電無法啟動，一籌莫展之際，他主動開車過來連接我的車啟動充電，解除我的燃眉之急，我牢牢記住了他的好心。

一位胖胖的俄羅斯老太太，慈眉善目，見到人總是笑迷迷的。在圍著公寓大樓遛彎時，總是兩隻手各拿一根像滑雪的撐竿，撐著走路，我們相遇時，都會舉起手打招呼，見到我和老伴就會笑呵呵，猶如童真般的情緒傳遞，讓我們的心情也跟著好起來。

一位矮矮的、年齡比我小的韓國老人，穿著一件印著朝鮮半島全圖的T恤。他的七人座車頂上馱著貨箱，裡面裝著釣魚 蟹用具，我經常用手機把釣魚及漁獲的照片分享給他看，他則給我看他去海灣抓的螃蟹。他會說幾句中文，例如謝謝、你好，還會說：「吃飽肚子了嗎？」有時我也問他：「吃飽肚子了嗎？」兩人都笑了起來。

一位非裔老太太半身不遂，每天都以雙手拄著一根手杖，在大院裡艱難地行走。她一搖一晃，走一段路就停下歇息一會兒，再繼續走。我被她堅韌不拔的毅力感動，不禁對老伴說：「她活得真不容易，這種不肯放棄的精神，值得敬佩學習。」

一位歐裔老太太，她曾是我的對門鄰居，養一隻小巧玲瓏的小狗與她形影不離。小狗有衣服、頭巾等飾物，還有一輛專用小車，每天不僅到大院遛狗，還把小狗放進小車推著，在走廊裡來回散步。小狗很聽話，牠見到我和老伴就奔過來，歐裔老太太只要喊一句「傑基」，小狗就會乖乖地調頭返回。我們搬到另一層樓居住好幾年了，小狗見到我們時，仍然過來表現出親近的動作。

一戶來自香港的老年夫妻，先生年老極少出門，全是老太太外出辦事，她很善於與人交流。我在沃爾馬及CVS店裡，幾次與她相遇，都見她大包小包取藥，並述說因病，身體全靠藥物維持。有一次我取藥時，多虧她幫忙溝通，解決了我語言障礙的不便。

遠親不如近鄰，這句話完全沒說錯，多虧鄰居給我許多恩惠，讓我的生活更加方便。