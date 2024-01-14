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來自星星的孩子

姚遙崤

日前有新聞報導，紐約百老匯要演出一齣舞台劇，內容是描述自閉症的生活，演員們也全是自閉症的患者，目的是要讓社會大眾更加瞭解和接受他們。

十幾年前，韓國曾經拍攝一部影集名為「來自星星的孩子」，講述自閉症孩童的故事，風靡了全世界，也讓外界對自閉兒童更加了解。因為這些孩子和一般孩子們十分不同，在三、四十年前，很自然地就被判定為智商不足。

此後的幾十年來，經過許多研究，我們才得知自閉症孩童幾乎都具有某項或幾項特殊的才能，譬如記憶力奇佳、藝術才能高超，或是具有很強的數學能力等。

我的侄子就是個星星兒，一直到三歲還不說話，父母以為他聽力有問題，看了好多醫生都沒有查出毛病。他快五歲時終於開口，可是他只專注在自己的天地，不跟別人互動，發脾氣時會不停地用頭去撞牆壁，激烈的行為把父母嚇壞了。

三十多年前自閉症還不太被外界所知，所以父母不知道該如何養育他。

幸好侄子上小學時，學校有特殊兒童教育班，幫了很大的忙，一直到高中畢業，他都是特教班的學生。他的學業跟得上同學，後來還進了大學。他本來想讀歷史系，因為他記憶力奇佳，許多中外歷史事件及人名，他都能如數家珍，不過我們認為歷史系畢業就業相當困難，就建議他去念電腦相關科系，以歷史為輔系。

四年後侄子畢業順利，他在聯邦政府找到有保障的工作，因為電腦專業對人際關係的要求並不是很高，他也工作得順風順水，十多年來在經濟方面都沒有問題。唯一的遺憾是目前仍然單身，因為他還是不擅長和別人交往，尤其是異性，幸好他的生活自得其樂，活得很開心。

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