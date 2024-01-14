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女兒送的生日禮物

虹化玉

我還住在中國時，每逢過生日，女兒都不忘從加拿大寄禮物給我，有時是一包西洋參，或是兩瓶深海魚油，禮物不在多寡，也不在貴賤，正像俗語說的「千里送鵝毛，禮輕情意重。」女兒也會把日子算好，保證我一定會在生日前兩天收到。

我的生日是在臘月中旬，雖然是寒冬，但見到女兒送的禮物，就像心裡懷抱著暖陽，生日過得高高興興。

我來加拿大生活的第一年生日，女兒送我一個我從未見過的禮物，那就是「捕夢網」。「捕夢網」乍看是一件挺別致的工藝品，它由三個大小系列圓圈構成，圓圈似柳條彎製作，圓圈內編織成狀如蜘蛛網，大小圓圈兩側都綴配多色羽毛，中間裝飾紅珠串，飄然幽眇。女兒說，這捕夢網是加拿大原住民印第安女人手工製作，傳說具有神奇的作用，掛在床頭，夜晚能夠通靈，它能讓好夢從網孔間穿過，捕捉惡夢或拒於門外，有助眠的作用，女兒親手將捕夢網掛在我的床頭。

女兒的心意我當然能感受，她知道自從我移民加拿大後，睡眠品質一直不好，常常很難入睡，或半夜醒來就難再入眠，白天精神不振。我對女兒說：「可能剛到國外，時差還沒調過來，也有點牽掛在中國的親友，心情不太安穩，再過一段時間自然就會好的。」但女兒卻一直不放心，她送我捕夢網當生日禮物，她當然不會相信通靈之說，只是恰巧可表達她對父親的關心。

說來真有點神奇，自從床頭掛上捕夢網，我的睡眠品質大有改善，睡得神清夢穩，並且好夢連連，很少做噩夢。第二天起床後，也感到頭清腿健，一身輕鬆。但細究起來，我深知這神奇並非來自捕夢網，如果硬要說與捕夢網有關連，也只是因為捕夢網是女兒送給老爸的生日禮物，它寄託著女兒的愛心。每當我就寢面對床頭的捕夢網，不知不覺就會感受到溫馨氛圍在我身邊環繞，自然容易入眠，這其實就是孝心的神奇力量。

捕夢網掛在我的床頭已經十多年了，朝朝夕夕陪伴著我，自然是我難忘的一件禮物。但不是只有這件禮物，只要是女兒送給我的生日禮物，都令我難忘，比如保暖內衣、電磁按摩足浴器、快譯通等，每件禮物都代表女兒真誠的祝福，也都盛滿著女兒的愛心。

初來加拿大，住在女兒家還真是有點不安心，但現在卻感到有女兒在的地方，就是父母的家，父母與女兒有剪不去也扯不斷的血脈深情，有了這深情，女兒對父母的孝敬，不但未有子曰所說的「色難」，有的卻是女兒的悅色、婉容、溫言和笑語，使家庭也充滿著天倫之樂。這份孝心形成一股能量，能夠傳給下一代，例如每當女兒過生日，我那上中學的外孫，都不忘用自己暑假打工的錢，買一束康乃馨獻給媽媽。                      

女兒送我的生日禮物令人難忘，日常生活她的一些貼心舉動，也令我暖心。女兒常陪我逛街，每次過馬路，她必定緊緊地牽著我的手：進超市門或上樓梯，一定會護著我，我笑著對女兒說：「妳把老爸當成小孩了。」我感到人生真是奇妙，隨著物換星移，父母與兒女之間的人生角色也易了位，父母變成像孩子，兒女變成了像父母，互相照顧彼此，這大概就是天道輪迴，是人世間一種特有的美好。

我珍惜女兒送我的每一件生日禮物，更是充滿感恩。我感恩上蒼，衷心祈願女兒一生平安、健康幸福。

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