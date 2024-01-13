最近幾年常回台灣，四處趴趴走，感受到社會大眾由四十多年前，大家馬不停蹄地為工作忙碌，到現在可以偶爾停下腳步享受生活。這樣的生活變化帶動咖啡 的普及，不但咖啡館遍布大街小巷，喝咖啡也漸漸深入每個階層，有了不同的風貌。

咖啡風貌之一，且稱之為大叔大媽的咖啡館，多存在於傳統市場或老住宅附近，這裡大多沒有太精緻的裝潢，但是有足夠的座位。大叔大媽們也許穿著拖鞋從家裡走來，也許隨意約上鄰居老友，叫一杯咖啡坐下來聊天，他們多半是要照顧孫子，或幫兒女顧家。在接送孫兒和買菜、煮飯的空檔，延續著自己的社交圈，這是最反映生活日常的咖啡館。

咖啡風貌之二，是上班族的咖啡館，這裡多鄰近商業區，有Wi-Fi，座位有足夠的空間，方便談公事；店家大多提供簡單的餐點，讓忙碌的上班族可以快速地解決一餐。這樣的咖啡館大多是連鎖型，品質和服務一致，雖然咖啡或餐點不見得最佳，但消費者不是那麼在意。

咖啡風貌之三，是文青小咖啡館，店裡沒有幾個座位，有的甚至只有在外面放幾張椅子，但是小店布置得溫馨可愛有特色，咖啡好喝，最好有一些精緻的甜點搭配。這種咖啡館價格不低，消費群幾乎清一色是小女生，不在乎多花一些錢來打卡拍照，然後再去社群放閃，這種咖啡店多半分布在巷弄。

咖啡風貌之四，是高檔精品咖啡館，這是一些講究咖啡品牌、烘焙和沖泡技術的咖啡館，有些還在世界各地比賽得過獎，通常都位在比較精華的商業區或住宅區。客源有許多是生活無憂、穿著優雅的太太們，白天邀約幾個閨密，在簡約風格的空間品嘗咖啡聊家常，可以想見這裡的消費不是那麼平民化，也是城市裡特有的風貌。

還有一些咖啡館以地點和周圍景點為賣點，或者租賃有歷史特色的建築，裝修後吸引大家去朝聖。美國連鎖咖啡店星巴克 （STARBUCKS），就在福隆、花蓮等地鎖定了無敵海景開店，千里迢迢慕名而去的訪客絡繹不絕，這真是聰明的行銷。

在咖啡盛行的風氣下，不乏有專家研究台灣的咖啡文化發表文章。在這裡我只是分享自己的見聞和感想，大家若回台灣也可去體驗一下。