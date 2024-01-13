星期六一大早，我煲好一鍋白粥準備煮皮蛋瘦肉粥和魚片粥。先生喜歡吃皮蛋瘦肉粥和油條，小孩喜歡魚片粥和麵包，為了滿足他們的要求，我要去市場買新鮮的豬肉和魚，幸好我家就在唐人街菜市場附近。

冬日的早晨還有點冷，但唐人街已經熱鬧起來，一箱箱的蔬菜水果已經堆在各個商鋪門口，工人們正用小推車往商鋪裡搬。在門口賣菜的阿姨也已經把青菜整齊地擺在攤位上，這些菜是半夜從各個農場摘運過來的，彷彿還帶著泥土的清新味。

幾家燒臘店的櫥窗，已經掛上肥得流油的燒鴨、外皮酥脆的燒豬、熱氣騰騰的貴妃雞，還有色澤誘人的蜜汁叉燒。

經過一個魚攤，一個員工正從貨車裡接過一大桶肥美的鯽魚，誰知一條生猛的魚，竟然跳出高高的圓桶，撲到一個小女孩身上，把她嚇得哇哇叫，趕快往媽媽的懷裡鑽，引得路人哈哈大笑。

我走進一家食品鋪，這裡的油條、小籠包和餛飩最出名。老闆娘一見到我，熱情地與我打招呼，並說：「還是老三樣？」我笑著點點頭。沒過多久，老闆娘就把油條、小籠包和叉燒包打包好了。

此時顧客雖不多，但外賣電話響個不停，訂單從小機器裡一串串地列印出來。從外面望進去，廚房裡的員工非常忙碌，我心中油然升起一股感激之情，他們每天要很早上班，才可以做出美味的點心等顧客上門光顧。

接著，我去到我姑丈工作的肉鋪，他在這裡工作兩年了，以前他在中國是做機器維修的。姑丈見到我，笑盈盈地問：「今天想吃什麼？」我說：「姑丈，今天我要煮皮蛋瘦肉粥，還想燉一個西洋菜豬骨湯。」姑丈拿起豬肉刀，在一大塊豬肉上劃了幾刀，一條漂亮的里肌肉就切好了。他接著拿起一塊扇骨，走到鋸骨頭的機器，「嘰嘰嘰」幾聲，一袋豬骨頭就處理好了。雖然隔行如隔山，但經過生活的歷練，姑丈做到了從一個機器維修師傅，改行當賣肉師傅的華麗轉身。

走出肉鋪子，我來到一間水產店，這裡熙熙攘攘、人潮洶湧。許多住得遠的市民，趁周末有空都打算換換口味，不吃冰凍肉而想吃游水海鮮，各種魚、蝦、螃蟹、貝殼等應有盡有，商家一早就進足了貨。

我走到林哥面前，請他幫我捉一條兩磅半重的鯽魚做魚片粥，他很爽快地在一缸活蹦亂跳的鯽魚中撈起一尾，放在秤上，果然斤兩不差。他熟練地去鱗、去鰓等，而後把魚肉裝袋，動作乾淨俐落。

從水產店出來，我徑直走到蘭姨開的雜貨鋪買皮蛋，蘭姨以前在一所小學的廚房工作，疫情 期間就失業了。她擅長烹飪，疫情開始時，她在朋友圈販售她做的美食，有粽子、越南 包、茶葉蛋、咖哩魚蛋等小食，食物美味，價格合理。

後來有些朋友除了買她的食物外，還請她代購其他商品。於是，在積聚了一定資金後，她在唐人街開了一間雜貨小食店。現在她的生意愈做愈大，已經從小鋪位搬到現在的大鋪位。

告別蘭姨，我提著滿滿一大袋的食材走回家，住在唐人街差不多二十年了，我熟悉每條街大大小小的鋪子，也認識每個攤位後面的面孔。雖然每隔幾年有些鋪子就會更換店主，但唐人街每天都是充滿活力、生機勃勃，是一個充滿煙火氣和人情味的地方。