外婆來自中醫世家，因為親嘗不明草本植物，在媽媽十二歲時，外婆就中毒早逝。雖然媽媽沒有機會真正學習濟世救人的本領，只是略懂些皮毛而已，卻也適時地解救了小華臉上的膿瘡。

小華是我的鄰居也是同學，小學四年級時，她的右臉頰忽然長了一個小膿疱，因為當時年紀小，不知道嚴重性，所以沒有太在意，可是小膿疱來勢洶洶，越長越大。一個禮拜的時間，已出現紅腫發炎症狀，很快半邊臉頰都腫了，說話、吃東西都有些困難。

周伯父十分擔心，帶著小華四處求醫，可是膿疱已經太大了，打針、吃藥都來不及了，除了開刀切除，別無他法。至於傷疤的大小，要看膿疱深淺而定，而且會留下疤痕。小華聽到後，害怕到哭了，周伯父的心情更是不可言喻。

當時周伯母因為工作需要，暫時不在身邊，周伯父個性好強，不到萬不得已，不會求助於人。可是試想十歲左右的小女兒，右邊臉頰將留下一道終生難以磨滅的長疤，身為父親情何以堪？

鄰居們都知道母親略懂一些草藥療法，會治療發燒、咳嗽、喉嚨痛、皮外傷等，不過並不清楚母親對此症狀是否有把握？但情況緊急，好像也沒有其他更好的辦法。周伯父迫不得已，親自帶著小華登門求助，母親察看一下小華的臉頰，囑咐她：「不要用手去摸或擠壓，每天用清水洗淨臉就可以了，一個禮拜後再看狀況。」

一周後，媽媽說：「還不是時候。」這時，周伯父已心急如焚，擔心病急亂投醫又不好催促，小華的右臉頰已經腫得老高了，右眼也被擠壓到只剩下一條縫。又過了兩天，媽媽說：「好了，我們今天就讓這個膿疱消失。」

媽媽準備了一些衛生紙、紗布和茶葉，讓我在旁邊協助，她把一根縫衣針用火燒了一下，又用酒精消毒，要她閉上雙眼，在膿疱中央部分，輕輕地挑了一下。只見粉紅色的血水，緩緩地從那個小洞口流出來，我幫忙用衛生紙不停地擦拭，媽媽輕輕擠壓，慢慢地只見血水中有一粒小小的、白色的東西流出來，媽媽說：「膿頭已經出來了。」

媽媽一邊擠壓一邊詢問：「孩子，疼嗎？」小華說：「不疼，感覺好多了，眼睛的壓迫感也消失了。」小華臉上的膿疱竟然神奇地變乾癟，慢慢地流出了鮮紅的血，這時候媽媽才停手。

周伯父在一旁看得驚喜異常，連連稱謝，小華睜開了雙眼，稚嫩的臉上露出久違的笑容，我問媽媽：「這樣就好了嗎？」媽媽說：「還沒有呢。」只見媽媽拿出一把茶葉，放在口中咀嚼，再把細細的茶葉沫，吐在紗布上抹平，敷在小華已經消腫的傷口上，然後用膠帶封住，並交代小華：「不要去動它，也不可以弄濕了，明天再來換茶葉。」

後來僅靠一點點的茶葉，就解除小華臉上的膿瘡危機，不僅皮膚完全恢復原狀，甚至笑的時候，右頰上還多了一個俏皮的小酒窩，她很開心。每逢有人誇讚她的酒窩時，她都會很自豪地表示：「這個小酒窩是劉媽媽免費贈送的。」媽媽也很高興，每次看到小華，她總是點著頭、瞇著眼微笑，很滿意也很欣慰，好像在欣賞一件精美的藝術品。

這件事當時周遭的街坊鄰居都知道，可是多年後和朋友聊及此事，某些人認為這是「鄉野傳聞」，事實勝於雄辯，我也不多做解釋，一笑置之回應。