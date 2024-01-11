這是一場慶祝社團二十周年系列講座，主持人是新移民二代，她靦腆卻不失大方，講到感性處忍不住濕了眼眶。她的母親是菲律賓籍新移民，來台灣二十多年，這個社團成員都是新移民，以東南亞 籍女性居多。

社團理事長由新移民姐妹擔任，二十年來，許多姐妹們從廚房走到街頭，看著她們從排斥拿麥克風，到能夠站上宣傳車疾呼爭取權益，並赴各公聽會為自己發聲。她們的成長之路顛簸崎嶇，卻也穩健踏實，我偶爾出現在她們辦理的各項活動擔任志工，以微薄之力支持她們。

二十年前，我在社區大學新移民女性中文識字師資培訓班，與帶領課程的研究生首次相遇。她們都是來自同一位指導教授的研究生，後來因緣際會，我也加入成為研究生，於是與新移民姐妹有了更進一步的情誼。

我常在各種會議與活動場合，吃到她們親自料理的家鄉美味，聆聽她們在餐桌上分享女人心事。由此開啟我的東南亞美食味蕾旅行，這也常讓我在品嘗東南亞料理時，腦海會不由自主地浮現姐妹們的生命故事。

爾後，我雖因工作繁忙未能時常參與，但心裡總為她們留有一個角落，等待她們的故事走進來。理事長分享她在社團的日子與經驗，未料投影片的第一張照片，我竟然也在其中。驚喜在眾多照片中她會挑選這一張，這是十多年前參加社團某個培訓營時所拍的吧！歲月悠悠，目前我們都成為「老娘」了。

指導教授是社團的催生者，二十年間社團曾數度差點解散，畢竟維繫新移民團體 不是一件容易的事，人力吃緊、經費拮据，幾乎是靠志工維持營運。況且這個社團不是以吃喝玩樂為主，而是以培力、賦權，讓姐妹們長出自己的力量為宗旨，可以想見要克服的困難多如牛毛，我見證她們雖遇萬般阻礙，仍毫不畏懼、勇往直前。每次當我人生低潮時，想到她們渡海千里遠嫁來台灣的心路歷程，我便很快就又振作起來。

社團成立二十年迎來一個大獎，肯定她們戮力為新移民爭取權益。當我在臉書 看到喜訊時，內心洶湧澎湃，激動不已，姐妹們的努力終於被看見，獲得最高榮譽。我著實感受到，即使身為一位微不足道的小志工，也是與有榮焉。衷心祝福姐妹們都能平安，未來的路都能愈走愈順。