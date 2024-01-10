美國遊民 氾濫成災，全美目前至少有六十五萬遊民，紐約、舊金山 、洛杉磯 和西雅圖等地，街頭遊民遍布、帳棚隨處可見，不僅破壞市容也影響商業運作。還有遊民跟蹤騷擾女性、聚眾吸毒，破壞城區公共衛生及安全等無所不為，甚至有人說遊民正在「殺害」美國城市，一點也不為過。

許多人對遊民有負面印象，認為他們不願意去工作。然而，不少遊民是真的找不到工作，加上美國房租和物價高昂，特別是新冠肺炎疫情導致大量失業，尤其是低收入族群失業，在不得已的情況下才會流落街頭。

還有人因年老體弱和家庭變故而淪為遊民，許多市民紛紛對弱勢族群獻愛心，少者幾元，多者幾十元。然而，這是社會問題，個人的能力有限，解決不了問題，但能以微薄之力助人，仍令人寬慰。

但有時善心會被設局詐騙，不可不慎。幾年前有一則轟動遊民界的新聞，一對年輕情侶開車時忽然沒有汽油，又忘了帶錢包，這時一個路邊遊民，便把僅有的二十美元給他們加油。情侶把遊民的善行上傳網路，竟為遊民募到了四十萬美元的善款。但後來卻爆出這是騙局，這個遊民說，情侶只分給他少許禮物卡，並沒有給他錢，於是將這對情侶告上法庭。這對情侶在不到半年時間裡，買豪車、上賭場等恣意享受，把善款全部花光了。

還有遊民吸毒和罹患精神疾病，不接受輔導就業或安置約束，不但成了美國城市的無解死結，而且已演變成政治問題，例如美國流浪漢最多的加州洛杉磯市，遊民多達七萬五千多人。他們在公共場所乞討、撒尿、睡覺、甚至酗酒、吸毒、影響市容，成為市府面臨的一大難題。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）上任後立即宣布進入緊急狀態，讓他們離開街道和地鐵。

在矽谷的富裕地區，日前有兩百多個遊民失溫凍死，或因心血管病突發而死亡，當地政府只好臨時找運動館來收容。

更匪夷所思的是，有些無家可歸的流浪漢並不是窮人，他們並不是走投無路才去乞討。在舊金山十字路口的天橋下，有一個五十餘歲的流浪漢，他手上拿著一塊標語牌，寫著「願意為食物工作」。當汽車在等紅燈時，他就走過去求乞，有人搖下車窗給他一點錢，他說聲謝謝，接過錢就走開。

後來，那個流浪漢在消失幾個月後又出現了，有曾經給過錢的駕駛問他：「去哪裡了？」他爽快地回答：「哦，我去夏威夷度假了。」駕駛聽了也愕然。無獨有偶，還有一個每天都在舊金山唐人街、靠拉二胡乞討過生活的人，他用乞討的錢買了一幢房子，依然每天在街上拉二胡。

紐約郵報曾刊出獨家新聞，遊民一小時掙二百美元。這個四十三歲的遊民叫威爾．安德森，他帶著一隻小狗在紐約街頭乞討為生，身邊豎個小紙牌，上面寫著「分點零錢給我和小狗」，有些行人會扔一美元，還說：「這是給狗的」、也有人會給他八十美元，甚至一百美元，這個遊民僅花兩小時，便掙得四百美元。

綜合以上所述，大千世界無奇不有，美國遊民的解方，仍然沒有盡頭。