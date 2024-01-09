在這個鬧中取靜的社區，誰家在粉刷房屋並翻修屋頂？誰家找來園藝大師設計庭院並栽種奇花異草？誰家車道上出現高檔次的保時捷超級跑車？對於每天散步的我而言，簡直就是如數家珍，毫不稀奇。

有一天，照例在住家周邊打轉，赫然發現距離大約三十公尺處，某位鄰居的前院來了一群紅鶴，雖說名叫紅鶴，但牠的羽毛並非紅色，而是白色與粉紅色交雜。牠經常單腳獨立，連睡覺也如此，我曾在加州 聖地牙哥動物園 見過，萬萬沒想到瀕臨絕種的紅鶴竟會翩然降臨，實在是太不可思議，心中不禁暗自竊喜。

拿起手機想要拍照，但是又擔心發出聲響，只敢屏氣凝神遠眺，深恐驚嚇了遠道而來的嬌客們。臉上戴的這副眼鏡，度數早已不夠用，本來要去配新眼鏡的，卻因為有事耽擱，這下子真是後悔莫及，只得拚命地睜大眼睛，並奮力地將鏡架往內推，果然看見這群紅鶴，或挺直站立，或低頭沉思，儀態萬千，美麗動人。

突然間，我好像看到紅鶴的背後正中央，似乎暗藏玄機，待我努力仔細觀看，數一數，發現有十三個英文字母HAPPY BIRTHDAY，毫不含糊地一字排開。究竟是怎麼一回事呢？這可把我給搞糊塗了，難道我所看到的景象是海市蜃樓？為了揭開謎底，我鼓起勇氣邁開步伐趨近，那群紅鶴不但靜悄悄地，而且文風不動，更沒有禽類特有的氣味，我才恍然大悟，察覺那是一隻隻紅鶴的平面看板模型，豎立在鄰居綠油油的草地上，卻讓我信以為真，興奮許久。

往常鄰居的前院，不是布置萬聖節，就是聖誕節 或是新年節慶，那一天擺出紅鶴的大陣仗，著實令人驚奇不已。打聽後才明白，原來鄰居的兒孫們，為了祝賀老人家八十大壽，花了個把月功夫，絞盡腦汁，四處張羅採購，才有這一幕別出心裁的紅鶴祝壽畫面。鄰居的作法真不錯，與其擺在私人隱密的後院，頂多自家人歡喜罷了，不如擺在車水馬龍的前院，讓過往行人共同分享快樂訊息，並一起祝福壽星，豈不是更有意義？

來美國將近三十年，何其有幸能夠親眼目睹如此精采絕倫的創意，顛覆了傳統的許願、吹蠟燭、吃蛋糕的慶生方式，可以如此別開生面地昭告天下：「我某某人今天是壽星，請為我祝福。」這個舉動，超級另類又出鋒頭。走筆至此，我突然有個衝動，想詢問鄰居：「可否出借喜氣洋洋的紅鶴嬌客呢？」真想給好友來個驚喜，為打造其生日派對而超前部署。

歷經紅鶴旋風之後，現在的我，不僅更加熱中於散步，還會特別睜大眼睛留意鄰居前院的動向，說不定哪天又有新鮮的好點子呈現在眼前。好奇的我，每一天都懷著喜孜孜的心情，拭目以待。