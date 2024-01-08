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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

我是糟老頭

龔剴

在老美公司上班三十多年，免不了與同事閒聊，有一次在午餐休息室，我對報紙上某位女明星的清涼照多看幾眼，一個白人男同事經過身旁，笑著對著我說：「you are a dirty old man」，頓時我感到很不好意思，他在說我是「糟老頭」，竟然盯著女明星照片流口水，我連忙將那一頁翻過去，不敢再多看。

後來我的眼角餘光剛好看到這老小子，他也正在盯那張清涼照，於是我不甘示弱地對同事說：「You are dirty old man too」 ，想不到在他大笑之餘，還擠一擠眼，促狹地說：「Yes，I am」，兩人互拍一下手掌，相視大笑。

當時我還心想，那有自己稱自己是「糟老頭」，而且還毫不在乎地笑著，這是什麼意思？再過一段日子，才了解老美跟你混得比較熟後，剛好在恰當之時，常會開玩笑地自稱是「糟老頭」，表示他是人老心不老，看外表是老頭一個，但仍然保持青春活力，還可以去追年輕的姑娘，並非真的是壞人。記得下一次在適當的機會時，在同樣的情況下，也可以擠擠眼回一聲「I am」，再加上燦爛的笑臉相對，這才是上道。

一九七九年，我在芝加哥上班，與老美同事相處一段時間後，男女同事見面互相臉貼臉，左右各一次，然後嘴巴對著空氣互相「啵」一聲，這是一件很普通的打招呼方式。比較要好的男女同事，甚至可以嘴對嘴輕輕啄一啄，不算太了不起的事。

如今時代改變，再也沒有人用這種方式打招呼了，以免被投訴有性騷擾的舉動，除非是至親好友見面，互相擁抱一下或拍拍臂膀。

退休後，我和妻子每周五天到健身房報到，年輕男女在健身房裡，通常都穿著清涼服裝鍛鍊身體，經常看到一個白人老頭到處對女生搭訕，看到單身女郎就找機會靠近，然後嘻皮笑臉跟這些女郎聊天，逗著女孩子說笑，模樣又滑稽又無聊。

這個老頭沒做多少運動，每天在健身房東走西逛好幾個小時，倒是沒見他有什麼手腳不乾淨。我跟內人皆認為這老小子是十足沒處講話的老頭，來到此地找機會跟年輕女孩聊天，只能算是一個不太糟的糟老頭。

華人角度看來，有人在背後指點說某人是糟老頭，那是說這老小子存心不良，明明已經老朽了，還在想歪主意，但沒有人敢當面說某人是糟老頭，也沒太多人敢自稱是糟老頭，這就是中西國情的不同。

性騷擾 退休 華人

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