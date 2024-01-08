形狀奇特的變體柿果。（圖：作者曾華容提供）

深秋是柿子收成的季節，望著後院火紅掛滿枝頭的柿子，粒粒黃橙橙又飽滿，光看就令人賞心悅目，真是誘人極了。

自幼生長在台灣南部的我，吃遍木瓜、釋迦 、芒果、龍眼、蓮霧、芭樂等，唯獨沒見過柿子，更不知其味道。對柿子的認識，緣自國畫「事事如意」圖，因其狀似如意，又因「柿與事」 諧音，寓意「事事如意」，是一種吉祥的水果。

剛由芝加哥搬來加州 時，同事送來幾顆柿子，如獲珍寶，迫不及待削去外皮，橘黃色果肉吃起來甜甜脆脆的，驚為極品，一天吃上三、四顆是常有的事，深深地愛上了柿子的清甜美味。為了大飽口福，於是一口氣買了兩棵柿子樹回來種。

如今家裡後院的柿子，已經有二十三年的樹齡，剛買時，只有籬笆高的小樹，經過這麼多年的風吹日曬雨淋，如今長成了粗壯的老樹，年年結果。數十寒暑，物換星移，除了滿足我們的口腹之欲外，也從中體驗出柿子的生長過程，以及栽花種果的喜悅。

春天百花競豔，不甘寂寞的柿子也爭相吐綠發芽，朵朵的綠色小花開滿枝頭。夏天經過陽光的照射，葉片翠綠，生氣蓬勃地恣意伸展。入秋纍纍的果子高掛樹梢，由綠轉橘紅，像數不盡的紅燈籠高高掛，豐收的喜悅寫滿臉上。入冬落葉飄滿地，裸露出光禿的枝幹，像似宴會後人去樓空的孤寂與感傷，觀看柿子生長的四季變化，彷彿如同人生的寫照。

柿子有軟柿及脆柿，除了外形不一樣，口感也不同。軟柿外形像陀螺，熟軟後，汁多果肉香甜又綿密，適合風乾，吃起來有蜜餞的風味；脆柿一蒂四瓣，果實扁平似如意，清甜爽脆。鮮柿子味甘、性涼，不但可以清熱、潤肺、止咳，也能醒酒、改善高血壓 ，好處很多，但是切記空腹忌食，以防胃腸不適。

去年柿子的收成沒有前年多，但粒粒鮮美又飽滿，且果實內無籽，這是罕見的現象。採收時，外子很神祕地遞來一顆柿子給我，一看竟然是結出一顆一蒂七瓣相連變體的柿果，形狀奇特宛如一朵花，讓我們嘖嘖稱奇，這是花錢也買不到的珍品，恐怕再也找不到類似的第二顆。記得在二○○七年時，也曾出現過一顆果實較小、但形狀不同的變體果，思索不出其突變原因。

看著手中這顆奇異的柿果，不禁想到，生活中有些事物，偶爾也會有意想不到的小趣事發生，讓人莞爾一笑，為人生添點樂趣。