日前閱讀世界日報 家園版的文章「左鄰右舍」，看到一群和善又熱心的左鄰右舍，大家彼此關心互相幫助，令人羨慕。然而在現今社會中，也難免會有互不往來，或無法溝通的鄰居。

猶記當年剛來美國讀研究所，我與新婚妻子搬入已婚學生宿舍，我們住在一棟三層木建築的二樓，兩房一廳的格局對於留學生 而言，非常舒適宜人。但是不久後，就意識到二樓的住房，實在是像三明治中的夾層，一方面怕吵到樓下，另一方面又怕被樓上吵，為了不影響樓下住戶，我們在室內不穿鞋，還特地鋪上地毯，平日盡量低聲細語，多所節制。

對於樓上的鄰居如何約束自己，就只得自求多福了。這戶人家在窄小的公寓裡，總共擠了四個大人與一個小孩，他們白天各自忙活，或去上課，或在實驗室做研究，或到餐館打工，每天總是過了午夜時分，才群聚在一起聊天、吃飯、看電視，以及陪小孩子玩。常常到了半夜兩、三點，還會聽到他們穿著皮鞋與高跟鞋在木地板上走動，偶爾也會聽到電視廣播聲、孩子玩具墜落地板的撞擊聲，還有大笑或爭吵聲，他們毫不節制的行為，嚴重干擾我們夫妻的生活。

為了希望與鄰居和睦相處，我們首先遞出了橄欖枝，送上小點心來聯絡感情並與之溝通。我們曉以大義，以低姿態懇請他們在深夜時多多體諒，放輕音量。誰知他們非但不覺得愧疚，還找出一堆為生活生計奔波的藉口，替自己的行為合理化，甚至還指責我們是在干涉他們的生活。數次溝通未果，他們表示出不滿，在夜間製造的噪音比之前更變本加厲。

一天夜裡，我的車在停車場遭人以鑰匙惡意刮傷外殼，我懷疑這是樓上鄰居所為，只是苦無證據。如此日日憂心又飽受干擾，我們不想以怨報怨，但為維護應有的權益，決定向住房管理部門提出申訴要求搬遷。

住房管理辦公室的主管首先以和稀泥的態度，希望我們撤訴，她說大部分鄰居之間的相處，其不滿的情緒都是基於走路時發出的噪音，因為公寓是木質地板，如果沒有鋪地毯，走起路來會發出大量的噪音，大家只要忍一忍便可相安無事。但當她理解到樓上鄰居反常的作息時間與生活習慣，造成令人無法容忍的影響時，她不得不接受了我們的投訴。基於作息是各家的自由，住房管理辦公室不便干預，所以安排我們搬到另一區磚房宿舍，這件事情便得到圓滿的解決。

我們由此次經驗中領悟到，與鄰居相處需要溝通並避免情緒化，最好能互相瞭解並彼此尊重。但面對衝突時，應盡量克制忍讓，如果遇到的對手蠻橫不講理，則可考慮尋求第三方的協助，畢竟若是爭不過但是躲得起。很慶幸我們之後遇到的左鄰右舍，都是一些熱心和睦的好鄰居。