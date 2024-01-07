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摩肩擦踵憶市集

查莉萍

土耳其伊斯坦堡旅遊的時候，絕大多數的導遊一定會帶著團員，去逛當地一個非常有名的景點「大市集（Grand Bazaar）」，這是一個號稱全世界最老、最大的室內購物商場。

去年四月，在導遊的帶領下，我們去了這占地六十多條街、有四千多家店舖的室內大市集。一入內，迎面而來是摩肩擦踵的人潮，有當地居民，更多的是來自世界各地的觀光客。我緊緊地拉著我家老爺的手，深怕會在人群中被沖散，大家亦步亦趨地跟在導遊身後，在萬頭鑽動的走道上，透過人牆伸長脖子走馬看花，望著那些令人眼花撩亂、琳瑯滿目的商品嘖嘖稱奇。

只記得那時候，導遊除了帶我們到她熟悉的香料、圍巾和地毯專賣店之外，還帶我們品嘗土耳其有名的紅茶。當我望著那小小玻璃杯中，裝著晶瑩剔透的紅色液體時，讓我想起小時候跟著媽媽去台北北投市場時，喝過的冰鎮酸梅湯。

那時候，每逢周末放假日，媽媽總會帶著我一起去附近的北投市場買菜。當我一腳踏入市場的露天攤商時，我感到興奮又緊張，緊張的是，深怕一下子沒拉住媽媽的手，媽媽就會不見了；興奮的是，竟然能看到那麼多的人，拎著菜籃擠到這裡來。道路兩旁的店家和走廊上，全堆滿了與民生有關的貨品，鍋碗瓢盤廚房用品、油鹽醬醋茶五味俱全，還有令人垂涎三尺的包子、饅頭和西點麵包等。此外，那擁擠的路旁，農民大聲叫賣籮筐裡的蔬菜水果一字排開，新鮮又便宜。

室內市場部分，有肉類、魚類、蔬菜水果、豆腐等攤位，另外還有一些小店面，例如理髮店、布料店、做衣服的裁縫店，還有鞋店等，可說是應有盡有。雖然室內市場比較不雜亂，但我很不喜歡攤位前的地上總是濕答答，好害怕一不小就會滑倒。所以每次到這裡，我都會小心翼翼地抓緊媽媽的手，一直要等到出來之後，看到外面的藍天白雲時，才會放心。

離開北投已數十載，記不清去過多少其他市集，但是在記憶深處，我永遠珍藏著媽媽牽著我的小手，帶我去逛北投市場的美好回憶。

土耳其 觀光

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