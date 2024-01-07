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波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

鬥智鬥勇付話費

關泳紅

上網查詢十一月的手機帳單，一看到金額，血壓又升上來了，赫然發現是「四百四十四點四二元」。我輕輕地嘆了一口氣，又到了勞心勞力、鬥智鬥勇的時間。

事不宜遲，剛好周末來臨。星期六早上九點醒來，將今天所有的計畫延後，首先撥通了電話公司的帳單客服熱線，等了大概十五分鐘才有一位男士接聽，從口音可以聽出是一位印度人，報上我的帳戶資料就直接切入主題。我說：「打這通電話是因為我的帳單被多收，如果你無法減免我的帳單，那直接轉給主管。」他期期艾艾地說：「我先看一下妳的帳單，如果我無法做到再說。」

結果他讓我在線上等了二十分鐘才回覆我，他說：「我可以給妳十塊錢的折扣。」我難以置信地說：「十塊錢？」並斬釘截鐵地表示：「我的時間很寶貴，請為我連線你的主管。」他嘗試連線但一直沒成功，在等待的過程中，他嘗試幫我做些什麼，但一切都是徒勞無功。等到我跟他的主管談上話，他已經和我閒扯淡超過了一小時，我心裡的怒火不知不覺地升騰起來。

一個自稱是主管的女士接過電話，同樣帶著印度口音，我理直氣壯地說出我的需求，她也不囉嗦，大概不到十分鐘，她說我的通訊繳費方案就是如此，沒辦法多扣減，最多二十元。我當然不認可這個結果，嘗試與她理論，她很絕情地說：「我能做到的就是這麼多，最多為妳轉線去帳單減免部門，看能否幫到妳。」

大概二十分鐘後，有一位聲線高亢的女士接聽了電話，我聽出她是一個非裔女人，她說話的速度非常快，說了一大堆道理都是我的錯，因為擅自修改了本應從銀行帳戶直接扣帳，卻轉為以信用卡支付。我竭力解釋就算是用信用卡付款也從沒拒付過，況且此次尚未到付款的時間，我仍可以修改付款方式。

聽完我說的話，她口氣冷淡地說：「我最多給妳三十三元的折扣。」我再一次拒絕，並且直言要和最高層通話，她倒是乾脆，不再跟我糾纏。此間二十多分鐘的等待，讓我氣得差點掛掉電話。

總算有一個語氣溫和的男人接聽我的電話，他自報名字叫麥克，我言簡意賅地說出我的需求，他居然說我當初沒有同意無紙化。我反問他：「當初我設定自動付帳的時候，工作人員已經跟我說明以後不再寄帳單來，況且我也超過兩個月沒有收到過紙質的帳單了。」我進一步強調：「我是你們公司超過二十多年的忠實客戶，從來沒有欠過貴公司一分錢。很多時候貴公司額外收取客戶的錢，如果你們不在乎客戶的感受，我不介意另選公司。」

他聽後唯唯諾諾，轉身請示上級，最終給我扣掉一百一十元，為防止掛電話後又變故，我請他發信息給我。一番操作下來，我收到了應該付的費用是三百三十塊元的信息，麥克保證接下來的月費，也是這個金額。

掛斷電話已經整整耗掉超過兩個小時，心裡雖然仍覺氣憤，但是最終能夠維護應有的權益，也算是圓滿結局。

我一直沿用的手機公司，在美國屬於有名且龐大的公司，不過存在欺騙客人的手段，報上偶爾有報導，甚至有些消費者還發起聯名控訴索賠。對比外面一些公司，別家的收費是明碼實價，沒有隱藏費用，我曾經痛下決心要換別的通訊公司，但是孩子說某些公司的信號不好，我還是喜歡現有的公司，所以只能將就。

去年八月時，我曾經更新我的手機付費方式，結果九月收到的帳單，比平時多了二百多元，當時一看也是血壓立即升高，打電話去投訴，費盡唇舌跟主管還原我該付的金額，當時主管還信誓旦旦地說，下個月也會是同樣金額。我天真以為那是最後一次抗爭，原來好戲從來都是層出不窮地上演。

身為消費者的我們，需要看清楚帳單是否該付還是被人家痛宰，否則只會讓自己的錢，白白地流進別人的口袋。

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