剛到美國時，很想念台灣的鐵板燒料理，由於居住的地方比較鄉下，周遭找不到鐵板燒餐館，以為只有在大城市才有這種店家。後來一位中國來的同學，他聽到我想吃鐵板燒後，便開車載我到郊區一間當地知名的鐵板燒餐館。

進入餐廳後，外觀看起來相當氣派，用餐空間很大，還有小的雞尾酒吧檯與沙發區，讓客人用餐前後都可以坐著歇息。由於同學已經先訂位，我們告知前台服務人員後，便有其他服務員領著我們入座。

座位與台式鐵板燒一樣，煎台前面有一位鐵板燒師傅，煎台外圍顧客坐著圍成一圈，等客人們陸續入座後，鐵板燒師傅便進行簡單的自我介紹，再向每位顧客打招呼，接著便詢問每位顧客的主餐熟度，氣氛有種莫名的歡樂感。

接下來便是師傅的花式鐵板燒表演，他先把切成圈狀的洋蔥堆疊後，淋上類似酒的液體，點上火後瞬間變成一座洋蔥火山，火焰徑直往上噴，看起來相當壯觀，顧客們看了驚呼連連。

火焰慢慢熄滅後，師傅開始加入竹瓜、花椰菜、玉米筍等食材進行拌炒，炒菜時，一邊用鍋鏟敲擊鐵板周邊，一邊製造出規律的敲擊旋律，再用浮誇的手法炒著蔬菜。把蔬菜炒熟分到顧客的盤子後，師傅拿起雞蛋 ，往上拋後再用鍋鏟接住，雞蛋好似有生命一般，在師傅的鍋鏟上滾動，十分有趣。

用餐的過程中，師傅也不斷地與顧客互動閒聊，隨手拿起了幾隻去殼的蝦仁，煎熟後切成塊，接著把蝦仁塊放到鍋鏟上，用丟拋的方式把蝦仁快拋進顧客嘴裡，有些顧客技術相當好，順利接到蝦仁肉塊，然後得到旁邊客人的掌聲，整個過程像極了在水族館餵食海豚。

用餐到尾聲時，師傅炒了一份炒麵給大家品嘗，接著向大家道謝，希望我們能享受一頓美好的晚餐。雖然以味道來說，完全比不上滋味豐富的台式鐵板燒，但趣味感十足，與其說是享受吃鐵板燒，不如說是看表演的成分居多。