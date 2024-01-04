女藝術家博物館
美國首都華盛頓博物館雲集，藝術氛圍濃厚，位於市中心紐約大道上的女藝術家博物館，堪稱全球獨一無二，因為它只收藏和展覽女性作品。女藝術家博物館設在一幢有義大利文藝復興建築風格的花崗岩外牆大樓內，由創始人和慈善家郝蕾黛夫人（Holladay）籌款於一九八三年買下，一九八七年開幕，當時的第一夫人芭芭拉．布希親自剪綵。二○二一年郝蕾黛夫人於九十八高齡去世，博物館因而進行了為期兩年的大規模整修，日前重新開放。
博物館共五層，主要展廳設在四個樓面，第五樓是演出廳，平時不開放。進入一樓大廳，只見四周牆上掛著女藝術家的繪畫和攝影作品，其中有許多顯示歷史性畫面的黑白照。
左右兩邊靠牆，都是有大理石扶手的白色階梯供人走上半樓，但見半樓四壁掛了許多油畫作品，其中最負盛名的當是墨西哥女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）於一九三七年的自畫像，難怪博物館的導覽手冊封面印的也是此畫像。據牆上說明，此畫是她為逃亡到墨西哥的原蘇聯托派領袖列夫．托洛斯基而作，可惜後者竟被史達林的殺手尾隨到墨西哥而追殺。
再往上可從造型略彎的華麗小樓梯，走到二至四樓的展覽樓面，它們被分隔成不同的展廳。二樓號稱特殊展品畫廊，收藏許多現代派和抽象派作品，包括一個用無數黑色小塑料梳子串接而成的網簾，從天花板一直下垂到地面，由一個華盛頓的女藝術家於二○二○年創作，題為「卷曲」，但它的深意何在？我未能領會。
三樓的展品尤其豐富，從油畫、攝影到工藝品無所不包。有一幅鑲在鏡框裡的靜物油畫，是十七世紀巴黎女畫家路易絲．莫兒（Louis Moillon）的作品，畫的是一個擺滿桃李等鮮果的竹籃，水果的色彩、紋理和光澤無不栩栩如生，幾可亂真，細膩得叫人難以置信。
讓我驚嘆的是在四樓展廳，看到了「劉虹-創造歷史」的專題展，大幅度介紹來自中國長春的華裔女畫家劉虹，一個於一九八四年來美國、以金山灣區為大本營的美術教授和畫師。她的展出作品占據了大半展室，足見她輝煌的成就和外界對她的肯定。
劉虹畫的題材，大都是平凡的中國女性，從女工、新移民到妓女都有，她從生活中汲取底層人物的形象，畫風似以油畫糅合中國畫技巧，善用一種特殊的水滴線條渲染畫面，產生深厚的感染力。女畫家已於二○二一年八月在奧克蘭病逝，年僅七十三歲。
一個博物館能傾全力宣傳女性藝術家，為她們講述動人故事，擴大她們的影響力，實屬不同尋常。親自參觀，可體驗她們無窮的創造力，並為她們喝彩。女藝術家博物館是私人殿堂，需購票入內，通常為十六元，但每月的第一個星期日和第二個周三是免費社區日，想省錢的人，可像我一樣算準時間上門，既能沾光，兼得便宜。
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