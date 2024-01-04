美國首都華盛頓博物館 雲集，藝術氛圍濃厚，位於市中心紐約大道上的女藝術家博物館，堪稱全球獨一無二，因為它只收藏和展覽女性作品。女藝術家博物館設在一幢有義大利 文藝復興建築風格的花崗岩外牆大樓內，由創始人和慈善家郝蕾黛夫人（Holladay）籌款於一九八三年買下，一九八七年開幕，當時的第一夫人芭芭拉．布希親自剪綵。二○二一年郝蕾黛夫人於九十八高齡去世，博物館因而進行了為期兩年的大規模整修，日前重新開放。

博物館共五層，主要展廳設在四個樓面，第五樓是演出廳，平時不開放。進入一樓大廳，只見四周牆上掛著女藝術家的繪畫和攝影作品，其中有許多顯示歷史性畫面的黑白照。

左右兩邊靠牆，都是有大理石扶手的白色階梯供人走上半樓，但見半樓四壁掛了許多油畫作品，其中最負盛名的當是墨西哥 女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）於一九三七年的自畫像，難怪博物館的導覽手冊封面印的也是此畫像。據牆上說明，此畫是她為逃亡到墨西哥的原蘇聯托派領袖列夫．托洛斯基而作，可惜後者竟被史達林的殺手尾隨到墨西哥而追殺。

再往上可從造型略彎的華麗小樓梯，走到二至四樓的展覽樓面，它們被分隔成不同的展廳。二樓號稱特殊展品畫廊，收藏許多現代派和抽象派作品，包括一個用無數黑色小塑料梳子串接而成的網簾，從天花板一直下垂到地面，由一個華盛頓的女藝術家於二○二○年創作，題為「卷曲」，但它的深意何在？我未能領會。

三樓的展品尤其豐富，從油畫、攝影到工藝品無所不包。有一幅鑲在鏡框裡的靜物油畫，是十七世紀巴黎女畫家路易絲．莫兒（Louis Moillon）的作品，畫的是一個擺滿桃李等鮮果的竹籃，水果的色彩、紋理和光澤無不栩栩如生，幾可亂真，細膩得叫人難以置信。

讓我驚嘆的是在四樓展廳，看到了「劉虹-創造歷史」的專題展，大幅度介紹來自中國長春的華裔女畫家劉虹，一個於一九八四年來美國、以金山灣區為大本營的美術教授和畫師。她的展出作品占據了大半展室，足見她輝煌的成就和外界對她的肯定。

劉虹畫的題材，大都是平凡的中國女性，從女工、新移民到妓女都有，她從生活中汲取底層人物的形象，畫風似以油畫糅合中國畫技巧，善用一種特殊的水滴線條渲染畫面，產生深厚的感染力。女畫家已於二○二一年八月在奧克蘭病逝，年僅七十三歲。

一個博物館能傾全力宣傳女性藝術家，為她們講述動人故事，擴大她們的影響力，實屬不同尋常。親自參觀，可體驗她們無窮的創造力，並為她們喝彩。女藝術家博物館是私人殿堂，需購票入內，通常為十六元，但每月的第一個星期日和第二個周三是免費社區日，想省錢的人，可像我一樣算準時間上門，既能沾光，兼得便宜。