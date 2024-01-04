來台灣多次，觀察到許多招牌的命名，都滿有「字」趣的，誰說華人 文化保守？常常抬頭一見店面的招牌，還未入商場、飯館或小吃店，就已先會心一笑。

有一天，在住家附近看見一家「義香情院」招牌，原來是賣義大利 餐的，到此嘗鮮者應該都很心甘情願。傳統市場內，水果店販售橘子，一旁豎立了一個幽默的「狠甜」看板，在味蕾的催促下，順手就買了一堆。在「古早味」的台式餐館，果真看到牆上排滿一甲子前的愛國獎券，以及當年的童玩、彈珠汽水等復古商品。

住家旁有一間賣飲料的「攝飲棚」，一看招牌就覺得口渴了；夜市賣滷味的商家，店名帶著全年吉祥如意的祝福，就叫「 極享滷意」；偶見「88遛食肆」，讓人會心一笑，九九乘法表也來搶食吃的地盤；隔壁還有「一帖茶方」，用良茶回甘的各式水果及乾果茶帖，尤其冬季來一杯，真是暖心又暖口。

有一家咖啡 店叫Hug Coffee ，來「喝個咖啡」；還有「李察雞鵝」的雞鴨鵝專賣店，明星帥哥李察吉爾也成了吃貨目標。喜歡品嘗上海鐵鍋生煎包，總是讓人食指大動，店名就叫「身煎百戰」；天涼了，來杯杏仁茶，抬頭一看，店名叫「參生有杏」，真是「幸會」又「杏會」。

學期末準備大考，學子們累了餓了，來「期末考炭烤店」點個餐，加把勁；好吃的台式米腸香腸舖，來「好腸、好嘗」店嘗鮮；「沒事早事坐」的早餐店，坐下來，喝杯豆漿或者吃中式三明治；還有一家早午餐店名叫「覺醒」，真有意思。

小時候曾異想天開想當偵探，如今只能到「名珍炭串燒店」用味覺來偵測一下；位於士林夜市的「泰南吃」，聽說名不符實，這家泰國料理一點也不難吃，老闆夠幽默了吧！後來又看到一家「小泰妹」的泰餐店；「鵝董」這家客人常滿座的鵝舖，從鵝頭吃到鵝腳的專賣店，他們可能自認為是懂鵝的專家。

除了吃食外，有一天看見「渾然天成 」的整容中心招牌，更讓人笑開懷；在「戰國府」網路遊戲中心，似乎旁人也能深刻地感受到一片廝殺聲；「風聞有祢」的咖啡屋，想必是基督徒開的，在咖啡醇香中聞到神的芬芳。

在五十多年前，甜不辣曾陪我度過初中聯考煎熬的快樂時光，吃完甜不辣後，加上熱騰騰的原湯，非常能療癒考試的煩悶。當年只是坐在室外小板凳前的攤子，後來擴大開分店，居然詼諧地用上了「賽門甜不辣」店名，諧音是仿當年電視劇「七海遊俠（The Saint）」中主角Simon Templar ，現在則延用為「賽門鄧普拉」，以便和其他甜不辣店家區分。

去台灣兩個多星期，想品嘗的美味大多已享受，吃了滿滿甜甜的回憶，以後會在台北繼續探索食之樂趣和招牌的字趣。