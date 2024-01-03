經理掃地？當大家看到這個滑稽標題時，一定會狂笑我是瘋人瘋語，可是的確有一位經理，曾經當著我面前認真掃地。

一九七三年某晚，姊夫和姊姊在紐約甘迺迪機場迎接我，回到他們家時，已經晚上十一點左右了。姊姊隨即告訴我，他們明天要上班，孩子們要上學，要我明天白天一人在家一切自理。

次日，因時差關係，我整整睡了一個上午，由於初到美國的好奇心驅使，一醒來我吃了兩片麵包、喝了一杯牛奶 後就立即上街。首當其衝的就是語言，這兒全是洋腔洋調，所幸我的英文還算流利。

當我走到一家快餐店，看見玻璃窗上貼有一張Help & Want紙片，一時心血來潮，很想嘗試一下在美國打工的滋味，於是推門進去，向服務台人員表明來意。這時站在他們後面的一位男職員聽到後，立即出來接應。他引我去角落的空位，並給我一張簡單的申請表，要我立即填寫。

當我填好申請表後，很禮貌地用雙手送到他面前，沒想到他很認真地看著，沒一會兒，他抬頭一看並嘆氣說：「你既是大學畢業，又當過化學工程師，我們需要的只是清潔工，這很不適合你，請回吧！謝謝光臨。」

他說完這番話正要起身時，我立即表明自己才踏上這片土地一個晚上而已，一切都感到新鮮，尤其很想嘗試和體驗美國的工作是苦還是甜？況且工作也不分貴賤，每種工作都有它不同的意義。

他聽了我的話後為之一愣，轉而委婉地說：「好吧！原則上接受你的申請，不過我仍然要先試試你的能力。」接著就問：「你會不會掃地？」我一聽笑了起來，心想我小時候很勤快，在家裡天天掃地，於是脫口說道：「這有什麼難度嗎？」但他並不介意我的狂妄，平淡地說：「那好，你跟我來。」

來到一間其實已經很清潔的儲藏室，他遞給我一把掃帚，叫我把那整片地掃一掃，我低頭一看，根本不髒，心想還要掃什麼掃？沒想到美國人還真夠囉嗦。不過，他既然出了考題，我當然必須作答，於是就開始掃地，掃是掃，心裡卻嘲笑地把掃帚當作雞毛撢子，但沒想到，後來倒也讓我「撢」出一小撮灰塵來。

我隨即帶著有點挖苦的口吻說：「先生，我掃得還可以嗎？」怎料他並沒理會我的輕浮而反問：「你真的掃乾淨了嗎？」我感覺他問得太過滑稽了，於是俏皮地說：「是的，先生。」只差沒有行舉手禮了。

接著大大出乎我意料的事情發生了，他嚴肅地說：「既然你如此自信，那就看我再掃一遍吧！」隨即抓起掃帚開始行動，他使勁地掃，掃帚在他手裡變成刷子了，最後又被他「刷」出更多的灰塵。

這豈不是雞蛋 裡挑骨頭？讓我滿肚子不爽，我本想反唇相譏：「你們可有鋼刷子？」然後就揚長走人，但不幸卻被他拔得頭籌搶先說：「我是店經理，其實你剛才的表現很好，我已經決定錄用，你或許還不知我再掃一遍的用意，其實我是力求精益求精，這也是我們公司的精神，你日後可能就是我的接班人，希望你本著這種精神繼續前進。」

我因重拾書本，做了一個月就離開了，但那位經理親自掃地的那一幕，我卻謹記在心，也讓我日後受用不盡。