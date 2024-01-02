與朋友們去爬山，停車場沒車位了，於是將車子回轉出來，見路邊有個坑坑窪窪的小土坡，坡上有個廢棄的鐵柵欄門，那裡有塊空地，我反覆確認了周圍環境，既不擋路也沒紅線，也沒有任何不能停車的標誌，於是就放心地將車停在那裡。停完車，我還回頭看了看，覺得自己真聰明。

幾個小時後爬山回來，我呆住了，一張罰單，囂張地躺在前擋風玻璃上；拿來一看，竟然三罪併罰，罰金高達四百多元。三項罪名的其中一項，竟然是侵犯私人領地，我頓時愣在那裡，感覺那張罰單重重地砸在我心上，或者說是砸到了我那輕飄飄的錢包上。

鬱悶地開車回家，我怎麼想也想不通，違停就違停，為何是三罪併罰？罰單要是幾十元，以我怕麻煩的性格，也就交了完事，但這次四百多元的罰金，我還真的不知道那裡不能停車。越想就越鬱悶，於是我做出了一個連我自己都不能理解的舉動，那就是開車又回到剛剛去爬山的違停之處。我幹嘛去了？我去拍下現場的照片，別問我為什麼，我也不知道當時我是如何想的。

到家後，我立即把剛剛拍的照片打印出來，選了三張不同角度的照片，並在照片上違停的位置，用女兒的水彩筆畫了一輛幼稚的小汽車，還手寫了一封信給警察。大意是說，警察先生，您看，我把車停在我畫的位置這裡，我真的不知道這裡不能停車，但不管怎樣，我錯了就是錯了，請再給我一次機會。

總之，我讓警察知道我是無心犯錯，其次是我認錯的態度誠懇，最後請警察仔細看我畫的小汽車，停在那裡真的不礙事。反正罰款交了，小汽車也畫了，信也寄出去了，做完這一切，我開始在幾個小姐妹的社交群裡叨念這件事。

姐妹們妳一言我一語，有人安慰我，有人嬉笑我，聊得很熱鬧。但沒想到，有個不太熟的姐妹，竟然吐槽我，她說我這是中國人的思維，在耍小聰明，美國警察最討厭這樣的人。

總之，她對我給警察寫信畫小汽車的舉動非常不屑，搞得我內心既對她生氣，又對自己的舉動有一絲絲不安。我不知道，我畫小汽車給警察看的舉動，在美國警察的眼裡會不會很冒失？

大概兩周後，我收到了一封信，警察竟然真的免去了我違停的罰款，我馬上激動地向姐妹們分享這個好消息。她們開玩笑地說：「警察一定是看了我畫的小汽車，感覺快笑死了，才對我網開一面。」這件事也一直成為了我的光榮事跡，會在朋友間笑談。

對於那位吐槽過我的姐妹，我的內心也是小小得意了一陣子。就在剛才，我突然收到了她給我的私訊，她問我：「月月，麻煩請教一下，上次妳違停給警察畫小汽車的那封信，是怎麼寫的啊？我也違停了。」我不得不在內心更得意了。