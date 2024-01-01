不久前的周末，女兒說：「我帶你們去看夕陽。」我說：「夕陽西下與旭日東升是不同的美景，我已看過多次，記憶最深的是在西雅圖東部一個朋友家裡，從他們家的落地玻璃窗隔著普吉特海灣（Puget Sound），看對面夕陽西下的美景，令人非常難忘。」女兒回答：「這次是不一樣的，去了就知道。」

女婿駕車駛向澤西市（Jersey City）的新碼頭，來到了著名的哈德遜河邊，這是一條位於紐約市 與新澤西州 之間的界河，對居住在兩岸旁的居民來說，我想可以稱得上是母親河。我想起了二○○九年一月十五日發生的「哈德遜河上的奇蹟（Miracle on the Hudson）」，事情的經過是當年全美航空機長薩利駕機空巴起飛後，在爬升過程中遭到加拿大 黑雁鳥擊，導致兩個引擎同時熄火，飛機完全失去動力，在無法到達附近任何機場的情況下，於是在升空六分鐘後，機長決定避開人煙稠密地區，冒險迫降於貫穿紐約市的哈德遜河上，結果機上總共155人全數生還。

「快看，快看。」隨著呼喊聲把我拉回現實，只見西邊的夕陽，已經照在位於東面紐約市沿河岸邊、各種不同幾何形狀的高層建築物上，它們高低錯落有致，層層疊疊一字排開。夕陽把建築物後面的廣闊天空，暈染成淡淡的胭脂紅，許多中等高度建築物的玻璃幕牆，泛出金黃色柔光。

一些高層有稜角變化的玻璃幕牆，則反射出耀眼的萬丈光芒，落到河面便是萬道金光，波光粼粼的河水像裙襬，隨著風聲擺動；整齊劃一、規則排列的窗口像夜空中星星，鑲嵌其上。皓月當空，正好掛在兩棟最高的建築頂部中間，夕陽的明亮變化，由弱漸強，再由強漸弱，就像欣賞一次光的盛宴。

隨著戲稱為「夕陽東下」的美景落幕，我們也踏上了歸途，此時腦海忽然冒出唐代詩人李商隱的名句「夕陽無限好，只是近黃昏。」